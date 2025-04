Ausland Mindestsatz greift

US-Zölle in Höhe von zehn Prozent auf viele Importe in Kraft getreten

Am Samstag sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle teilweise in Kraft getreten. Zunächst greift der Mindestsatz von zehn Prozent für die meisten Einfuhren in die USA.