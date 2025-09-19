Logo Epoch Times

Im Wert von 780 Millionen Dollar

USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen

Das US-Außenministerium genehmigt den Verkauf von Javelin-Systemen nach Polen. Der Kongress muss noch zustimmen. Es geht um Waffen mit einem Wert von rund 662 Millionen Euro.

top-article-image

Auf diesem vom Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Foto benutzen ukrainische Soldaten während einer Militärübung in der Region Donezk eine Abschussvorrichtung mit einer US-Javelin-Rakete.

Foto: Uncredited/Ukrainian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Redaktion
Die USA haben den Verkauf von Panzerabwehrraketen im Wert von 780 Millionen Dollar (rund 662 Millionen Euro) an Polen genehmigt.
Der geplante Verkauf der Javelin-Panzerabwehrraketen werde „die Außenpolitik und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten unterstützen, indem er die Sicherheit eines NATO-Verbündeten verbessert, der eine treibende Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist“, erklärte die US-Behörde für die Verteidigungszusammenarbeit DSCA.
Das Außenministerium hatte den möglichen Verkauf genehmigt, die DSCA übermittelte die erforderliche Mitteilung an den US-Kongress, der die Transaktion noch absegnen muss.
Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Aus Angst vor Bedrohung durch Russland hat Polen in den vergangenen Jahren sein Militär modernisiert und eine Reihe von Rüstungsverträgen unterzeichnet, vor allem mit den USA und Südkorea. (afp/red)

