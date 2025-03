USAID-Milliarden: Oberstes US-Gericht weist Trump-Antrag auf Stopp von Geldern ab

Am 5. März entschied der Oberste Gerichtshof mit einer Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen, dass die Trump-Regierung die Zahlung von zwei Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe durchführen müsse.

Das neue Urteil wurde erlassen, nachdem das höchste Gericht des Landes am 26. Februar eine richterliche Anordnung, die Zahlungen zu verlangen, vorläufig blockiert hatte. Das Gericht gab keine Begründung für seine Entscheidung.

Richter Samuel Alito verfasste ein abweichendes Votum, dem sich die Richter Clarence Thomas, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh anschlossen.

Der US-Bezirksrichter Amir Ali erließ letzten Monat eine einstweilige Verfügung, mit der er sowohl die US-Behörde für internationale Entwicklung als auch das Außenministerium dazu verpflichtete, die Finanzierung von Verträgen wiederherzustellen, die vor dem 20. Januar bestanden, aber von der Trump-Regierung eingefroren worden waren.

Die Kläger, die gegen die Zahlungssperre kämpften, erklärten dem Richter, dass die Regierung die Anordnung nur langsam umgesetzt habe, was Ali dazu veranlasst habe, die Wiederaufnahme der Zahlungen anzuordnen.

Die amtierende Generalstaatsanwältin Sarah Harris hatte dem Obersten Gerichtshof im Eilantrag der Regierung mitgeteilt , dass der Richter der Trump-Regierung nur etwa 30 Stunden Zeit gegeben habe, seiner Anordnung nachzukommen, was die Einhaltung erschwere.

Durch die Frist seien „alle Spielregeln geändert“ worden, schrieb sie. „Es ist nicht auf die tatsächlichen Zahlungsfristen zugeschnitten, die mit den Rechnungen oder Auszahlungsanträgen der Befragten oder irgendjemand anderem verbunden sind. Und es hat eine eigentlich geordnete Überprüfung durch die Regierung ins Chaos gestürzt“, schrieb Harris. „Schlimmer noch, diese Anordnung setzt die Regierung dem Risiko eines Verfahrens wegen Missachtung des Gerichts und anderer Sanktionen aus“, fügte sie hinzu. Alito zeigte sich schockiert über die neue Entscheidung des Gerichts. „Verfügt ein einzelner Bezirksrichter, dem wahrscheinlich die Zuständigkeit fehlt, über die uneingeschränkte Macht, die Regierung der Vereinigten Staaten zur Auszahlung (und wahrscheinlich zum endgültigen Verlust) von zwei Milliarden Steuergeldern zu zwingen?“, schrieb der Richter in seiner abweichenden Stellungnahme. „Die Antwort auf diese Frage sollte ein klares ‚Nein‘ sein, aber die Mehrheit dieses Gerichts ist offenbar anderer Meinung. Ich bin fassungslos.“

Fall noch nicht endgültig entschieden

Die jetzige Entscheidung des Supreme Court bezieht sich auf Auslandshilfen im Volumen von rund 1,5 bis zwei Milliarden Dollar durch das US-Außenministerium und die Entwicklungshilfebehörde USAID. Trump hatte bereits an seinem ersten Amtstag am 20. Januar per Dekret einen vorläufigen Stopp dieser vom Kongress genehmigten Zahlungen angeordnet.

Der juristische Streit landete dann beim Supreme Court.

Der Fall ist damit aber noch nicht endgültig entschieden. Der Supreme Court verlangte von dem unteren Gericht noch gewisse Klarstellungen. Das heißt, der Rechtsstreit um die Hilfen wird weitergehen.

Trump will Ausgaben und Personal der Bundesbehörden drastisch stutzen. Die Entwicklungshilfe sowie die Behörde USAID wurden dabei von ihm gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor rund sechs Wochen ins Visier genommen.