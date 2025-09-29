Vier Tote und acht Verletzte bei Schießerei und Brand in Kirche in Michigan

Mindestens vier Menschen wurden getötet und mindestens acht verletzt, als ein Bewaffneter in einer Mormonenkirche in Michigan das Feuer eröffnete und das Gebäude in Brand setzte. Das teilten die Behörden am 28. September mit. Der mutmaßliche Schütze sei überwältigt worden.

Die Schießerei ereignete sich am 28. September in der Kirche in Grand Blanc. Die Polizei warnte, dass sie in dem niedergebrannten Gebäude weitere Opfer finden könnten. Ein Opfer befindet sich in kritischem Zustand, sieben weitere sind stabil.

FBI leitet die Ermittlungen

Reuben Coleman, stellvertretender Sonderermittler der FBI-Außenstelle in Detroit, erklärte, dass das FBI die Leitung der Ermittlungen übernommen hat. Der Vorfall wird als gezielter Gewaltakt untersucht.

Zuvor hatte Polizeichef William Renye mitgeteilt, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 40-jährigen Mann aus Burton in Michigan handele. Unklar ist bislang, ob der Schütze eine Verbindung zu der Kirche oder dort anwesenden Personen hatte. Er kam am Tatort ums Leben.

„Ein 40-jähriger Verdächtiger aus Burton … fuhr mit seinem Fahrzeug durch die Eingangstüren der Kirche“, erklärte Renye auf einer Pressekonferenz. „Dann stieg er aus seinem Fahrzeug aus und gab mehrere Schüsse ab.“

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige Brandbeschleuniger benutzt und das Feuer in der Kirche vorsätzlich gelegt hat. Sie fanden einige mutmaßliche Sprengkörper, machten zunächst aber keine genaueren Angaben zu deren möglicher Nutzung. Das gesamte Gebäude stand nach offiziellen Angaben in Flammen – inzwischen ist der Brand gelöscht.

Die ausgebrannte Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage – weithin als Mormonen bekannt – am 28. September 2025 in Grand Blanc, Michigan. Die Polizei gab an, dass es mehrere Opfer gibt und der Schütze tot ist. Foto: Bill Pugliano/Getty Images

Chris Swanson, Sheriff von Genesee County, sagte, das Gebiet sei evakuiert worden und lokale sowie Bundesbehörden seien vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige das Gebäude absichtlich in Brand gesetzt hat. „Es gibt viele Dinge, über die wir aufgrund der anstehenden Arbeit noch nicht berichten können“, sagte Swanson.

Trump geht von gezieltem Angriff auf Christen aus

US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social: „Der Verdächtige ist tot, aber es gibt noch viel zu klären“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. „Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.“ Er nannte keine Details und legte zunächst keine Belege dafür vor. Trump schrieb weiter: „DIESE EPIDEMIE DER GEWALT IN UNSEREM LAND MUSS SOFORT BEENDET WERDEN!“

FBI-Chef Kash Patel schrieb im Onlinedienst X von einem „feigen Verbrechen“. Justizministerin Pam Bondi wurde nach eigenen Angaben bereits über den Vorfall informiert.

US-Vizepräsident JD Vance und US-Justizministerin Pam Bondi baten nach dem Vorfall in Michigan auf der Plattform X um Gebete für die Opfer. „Solche Gewalt an einem Ort der Andacht ist herzzerreißend und erschreckend“, schrieb Bondi. Ähnlich äußerte sich auch die Gouverneurin des Bundesstaats, Gretchen Whitmer, auf X: „Gewalt ist überall, insbesondere an einem Ort der Andacht, inakzeptabel.“

Die Kirche bezeichnet den Anschlag als „tragischen Akt der Gewalt“. „In Zeiten der Trauer und Unsicherheit finden wir Kraft und Trost durch unseren Glauben an Jesus Christus“, erklärte die in Salt Lake City, Utah, ansässige Kirche. „Gotteshäuser sollen Orte des Friedens, des Gebets und der Verbundenheit sein. Wir beten für Frieden und Heilung für alle Beteiligten.“

Grand Blanc ist eine Gemeinde mit rund 8.000 Einwohnern außerhalb von Flint, Michigan, etwa 70 Meilen nordwestlich von Detroit. Die Kirche, umgeben von einem Parkplatz und einer großen Rasenfläche, befindet sich in der Nähe von Wohngebieten und einem Versammlungshaus der Zeugen Jehovas in Grand Blanc.

Angriff auf Kirche im August

Im August hatte eine Person während eines Schulgottesdienstes in Minneapolis im Norden der Vereinigten Staaten durch die Fenster einer Kirche auf Kinder auf Kirchenbänken geschossen. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort.

Die Bundespolizei FBI sprach später von Terrorverdacht, der sich erhärtet habe. Die tatverdächtige Person habe sich in einem Manifest und in Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Der Hass soll sich auch gegen Juden gerichtet haben. Die Staatsanwaltschaft erwähnte darüber hinaus auch Hass auf Schwarze und Mexikaner. (afp/dpa/red)