„Wir sind nicht einverstanden“: Menschenmassen bei Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen in London

In London versammelten sich Tausende Menschen, um gegen die scharfen Corona-Maßnahmen im Land zu protestieren.

In London haben am Samstag erneut Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stattgefunden. Es war das zweite Wochenende in Folge.

Medienberichten zufolge, mahnte die Polizei die Teilnehme die Regeln – wie Abstandspflicht und das Tragen einer Gesichtsmaske – einzuhalten, ansonsten werde die Kundgebung beendet.

Unter dem Motto „We Do Not Consent“ (Wir stimmen nicht zu) versammelten sich mehrere Tausend Demonstranten auf dem Trafalgar Square.

#WeDoNotConsent

The crowds get bigger at every protest.

More people are waking up.

Stand up and fight for your rights.

Trafalgar Square pic.twitter.com/gugLqUfLs6

— Charlotte Gracias (@Charlotte3003G) September 26, 2020