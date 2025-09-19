Logo Epoch Times

Gericht weist Trump-Klage gegen „New York Times“ vorerst ab

Trump: Fortschritte bei Tiktok und Handelsfragen erzielt - Treffen mit Xi im November in Südkorea

Koffer mit Frauenleiche in Filderstadt - Verdächtiger in U-Haft

GDL-Chef Reiß wirft DB Schönung der Pünktlichkeitsstatistik vor

Estland: Drei russische Kampfjets verletzten Luftraum

Linkspartei meldet Mitgliederrekord bei anhaltend starkem Zulauf

Bremen: Reifen von mehr als 260 Autos zerstochen - Verdächtiger noch nicht gefasst

EU will mit neuen Sanktionen Druck auf Russland erhöhen - LNG-Verbot ab 2027

Kriminelle Vereinigung: Gesuchte Chinesin an Frankfurter Flughafen festgenommen

Türme der Kathedrale Notre-Dame wieder eröffnet: Macron als erster Besucher

Der Tag in 2 Minuten

19. September: Keine Ausgrenzung der AfD | Deutschlandticket wird teurer | Gesundheitsvorschriften in Kraft

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus setzt die Segel und Deutschland folgt dem Kurs – fast ohne Gegenwind.

Foto: Fabrice Coffrini/Getty Images / Bildmontage: Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Gesundheitsvorschriften in Kraft

In den kommenden Wochen sollen die neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO in deutsches Bundesrecht überführt werden. Klare Gegner des Regelwerks sind nur das BSW und die AfD. Damit ist weder im Bundestag noch im Bundesrat mit viel Widerstand zu rechnen. Völkerrechtlich treten die Regeln bereits heute in Kraft.

Keine Ausgrenzung der AfD

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich für einen anderen Umgang mit der AfD stark gemacht. Die Strategie des Ausgrenzens und Totschweigens ist für ihn gestorben. Das beste Gegenmittel sieht er in einer zukunftsgerichteten „Law and Order“-Politik“, die auch die Migrationsprobleme angeht. Nach dem Austritt aus den Grünen vor zwei Jahren ist Palmer parteilos.

Antifa als Terrororganisation

Nach US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, die „Antifa“-Bewegung als terroristische Organisation einzustufen, hat auch das niederländische Parlament einem ähnlichen Antrag zugestimmt. In Deutschland ist dieser Schritt nicht so einfach. Das Bundesinnenministerium sieht dabei das Problem der Fassbarkeit, da die Antifa kein tatsächlicher Verein sei.

Deutschlandticket wird teurer

Der Preis des Deutschlandtickets im Nahverkehr soll im kommenden Jahr von derzeit 58 Euro auf 63 Euro im Monat steigen. Das beschloss die Verkehrsministerkonferenz. Zu Jahresbeginn war der Preis des Tickets von 49 Euro auf 58 gestiegen. Hintergrund der erneuten Preiserhöhung ist ein Finanzstreit zwischen Bund und Ländern.

Nachfolgerin von Julia Ruhs

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) holt die frühere Bild-Chefin Tanit Koch als Nachfolgerin für die abgesetzte Julia Ruhs. Wie der NDR am Freitag mitteilte, wird Koch künftig die vom NDR verantworteten Folgen der Sendereihe „Klar“ moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten. Ruhs bleibt Moderatorin der BR-Sendungen.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

