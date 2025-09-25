92-Jährige aus Bremen überführt Telefonbetrüger nach Schockanruf

Mit einer Hinhaltetaktik hat eine 92-Jährige aus Bremen die Polizei auf die Spur von mutmaßlichen Telefonbetrügern gebracht und dafür gesorgt, dass die Verdächtigen festgenommen werden konnten. Die Frau wurde am Mittwoch angerufen, wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Eine weibliche Stimme habe gesagt, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und nun eine hohe Geldsumme als Kaution gebraucht werde.

Die 92-Jährige kontaktierte ihre Tochter, die im selben Haus lebt. Diese alarmierte die Polizei. Die Mutter blieb währenddessen am Telefon und tat so, als wolle sie auf die Forderungen eingehen. „So gelang es, die Täter weiter in die Irre zu führen“, erklärte die Polizei.

Am Mittwochabend seien dann zwei Männer an dem Haus aufgetaucht, um das Geld abzuholen. Stattdessen wurden die beiden 30-Jährigen festgenommen. Mutter und Tochter hätten „genau das Richtige getan“, teilte die Polizei mit. (afp/red)