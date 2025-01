Bericht: Bund schloss geheime Millionen-Vergleiche mit Lieferanten zu Corona-Schnelltests

Wie jetzt durch einen Bericht im „Stern“ bekannt wurde, hat die Bundesregierung Millionen an Euro in Vergleichen an Lieferanten von Schnelltests bezahlt. Sie kommen zu den Milliardenbeträgen hinzu, die der Bund für die sogenannten Bürgertestungen ausgab.