Brandenburgs Corona-Verordnung teilweise verfassungswidrig – Gericht rügt pauschales Versammlungsverbot

Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg hat am Freitag, 20. Juni, über einen Normenkontrollantrag im Zusammenhang mit den dortigen Corona-Maßnahmen entschieden. Die Verordnung, gegen die sich eine Klage von damals 23 Abgeordneten der AfD-Fraktion gerichtet hatte, war ursprünglich im Mai 2020 ergangen und hatte seither Abänderungen erfahren.

Im Juni 2020 hatte das Verfassungsgericht dem damit verbundenen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stattgegeben, sofern dieser sich auf die versammlungsrechtlichen Regelungen gerichtet hatte. Nun hat es diese damals vorläufige Entscheidung auch in der Hauptsache bestätigt. Keinen Erfolg hatte hingegen die Klage gegen in der gleichen Verordnung enthaltene Bestimmungen zur Maskenpflicht.

Am 8. Mai 2020 hatte das Land seine Eindämmungsverordnung (SARS-CoV-2-EindV) vom 22. März 2020 erweitert und um eine sogenannte Großveranstaltungsverbotsverordnung ergänzt. Am 12. Juni 2020 wurden beide überarbeitet, dazu kam noch eine sogenannte Umgangsverordnung . Erst mit 1. März 2023 fielen sämtliche Corona-Bestimmungen in Brandenburg weg.