Bundesregierung plant derzeit keine coronabedingten Grenzschließungen

Deutschland will im Zuge der Coronakrise seine Grenzen derzeit nicht noch einmal schließen.

„Die Wiederanordnung von vorübergehenden Grenzkontrollen wird derzeit nicht erwogen“, sagte Innenministeriums-Sprecher Björn Grünewälder am Freitag. Es gebe hierzu „keinen neuen Stand“.

Jedes Land müsse aus seiner Perspektive beurteilen, welche Maßnahmen erforderlich seien, sagte Grünewälder in Hinblick auf die angekündigte Grenzschließung Dänemarks. „Das haben wir als Deutschland nicht zu kommentieren.“

Auch das Auswärtige Amt erteilte trotz des Anstiegs positiv getesteter Fälle in Deutschland neuen Kontrollen an den Grenzen eine Absage. Man habe im Frühjahr gesehen, „dass Grenzschließungen nicht in unser aller Sinne sind“, sagte Außenamtssprecherin Andrea Sasse. (dts)

