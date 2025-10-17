Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Italien: Anschlag auf Auto eines Journalisten

vor einer Stunde

DNA-Analyse bestätigt: Das tote Kind bei Güstrow ist Fabian

vor einer Stunde

Magdeburg-Anschlag: Täter ab 10. November vor Gericht

vor 2 Stunden

Wadephul in Türkei - Besuch mit Themen über Gaza, Syrien, Russland und die Ukraine

vor 2 Stunden

Marine übt in Norwegen mit scharfer Munition für den Ernstfall

vor 3 Stunden

Trump telefoniert mit Putin und empfängt Selenskyj in Washington

vor 3 Stunden

Wehrdienst: Freiwillig solange sich genug melden - über Verpflichtungen entscheidet der Bundestag

vor 3 Stunden

Nach Hinrichtungen in Gaza: Trump droht Hamas - Netanjahu: Werden Sieg vervollständigen

vor 4 Stunden

Problem im Stadtbild? Merz-Äußerung löst Kontroverse aus

vor 11 Stunden

Ex-NATO-Chef Stoltenberg räumt Fehler bei Russlandkritik ein

Logo Epoch Times
Distanz-Elektroschocker

Bundestag macht Weg frei für Einsatz von Tasern durch die Bundespolizei

Der Bundestag hat das Gesetz zum Einsatz von Tasern beschlossen.

top-article-image

Taser im Einsatz.

Foto: Sascha Schuermann/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Bundestag hat am späten Donnerstagabend das Gesetz zum Einsatz sogenannter Taser beschlossen.
Damit können insbesondere die Bundespolizei, aber auch andere Vollzugsbeamte des Bundes Distanz-Elektroimpulsgeräte zur Ausübung öffentlicher Gewalt verwenden. In den Ländern gibt es solche Regelungen vielfach bereits.
Mehr dazu
Das neue Gesetz ergänzt die Liste zugelassener Einsatzmittel. Einsatzkräfte müssten „über alle Einsatz und Führungsmittel verfügen, um effektiv und gleichzeitig verhältnismäßig vorgehen zu können“, begründete die Bundesregierung die Neuregelung.
Der Einsatz von Tasern werde damit auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.