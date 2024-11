Deutschland Zuletzt hatte eine Studie 2015 genauer nachgeschaut

Das Potenzial linksextremer Grundhaltungen in der Bevölkerung bleibt nebulös

Der Rechtsextremismus gehört zu den besonders umfangreich untersuchten Phänomenen. In wie weit der Linksextremismus Widerhall in der Bevölkerung findet, wurde zuletzt 2015 an der Freien Universität Berlin untersucht.