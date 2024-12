Deutschland Evangelische Kirche

EKD-Vorsitzende: Das Amt werde ich drei Jahre innehaben

Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, nennt ihr Amt nicht immer einfach. Sie habe Positionen nach außen zu vertreten, die in langwierigen Prozessen erarbeitet worden seien. „Das ist in Ordnung. Es ist aber auch herausfordernd. Manchmal würde ich gerne markanter formulieren.“