Essen: Lehrerin bei Angriff verletzt - Polizei schießt auf Tatverdächtigen

Die Polizei wird zu einem Einsatz an einem Berufskolleg in Essen gerufen. Eine Lehrkraft kommt verletzt ins Krankenhaus.

top-article-image

In Essen ist die Polizei zu einem größeren Einsatz gerufen worden (Symbolbild)

Foto: Daniel Vogl/dpa

Redaktion
Nach dem Angriff auf eine Lehrerin an einer Berufsschule in Essen ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Bei der Festnahme sei es zum Schusswaffengebrauch durch Polizisten gekommen, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mit. Der Tatverdächtige sei dabei verletzt worden. Er wurde medizinisch behandelt. Er sei zuvor von Beamten zweifelsfrei identifiziert worden, hieß es.

Bei dem Angriff am Freitag hatte die Lehrerin den Angaben zufolge eine Stichverletzung erlitten. Die Polizei war daraufhin mit zahlreichen Kräften an der Berufsschule im Einsatz. Die Lehrerin wurde von Rettungskräften versorgt und kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr bestehe keine akute Lebensgefahr.
Die Polizei hat das Berufskolleg im Bildungspark an der Blücherstraße umstellt und bitte die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden, um den Einsatz nicht zu behindern.
Zu den Hintergründen oder dem mutmaßlichen Täter machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst keine näheren Angaben. Auch zur Schwere der Verletzung der Lehrerin äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.
Laut der „Bild“-Zeitung handelte es sich bei dem Täter um einen Kosovaren, der gezielt auf die Lehrerin zugegangen sein soll, um sie zu verletzen. der 18-jährige sei demnach Schüler an dem Berufskolleg.
Mehr dazu in Kürze
