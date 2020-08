Gegner der Corona-Maßnahmen und Flüchtlingshelfer demonstrieren in Hamburg

In Hamburg haben trotz Corona Demonstrationen stattgefunden. "Querdenken 40" protestierte gegen die von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen. Das Bündnis Seebrücke demonstrierte für die Freigabe von NGO-Schiffen zur Flüchtlingsbergung.

In der Hamburger Innenstadt fanden am Samstag zwei Demonstrationen statt – von Kritikern der von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen und von Unterstützern des Bündnisses Seebrücke.

Unter dem Motto „Mahnwache für das Grundgesetz“ fand die Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen statt. Die Initiatorin der Hamburger Gruppierung „Querdenken 40“, Selina Fullert, hatte den Protest am Jungfernstieg organisiert.

„Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung (Maskenpflicht etc.)“, heißt es auf der „Querdenken 40 Hamburg“-Webseite. Die Gruppe um die Hamburgerin sieht in den Corona-Regeln eine Beschränkung ihrer Freiheit. Deshalb widersetzt sich „Querdenken“ öffentlich gegen die Maßnahmen.

Hamburger Demonstration gegen Corona-Maßnahmen:

Auch die Antifa hatte zu einer Veranstaltung aufgerufen. „Ihr könnt einpacken – Verschwörungsideologien und Faschismus den Raum nehmen“, lautete das Motto der linksradikalen Gruppe.

In Berlin sind am 1. August zigtausende Menschen friedlich auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren. Organisiert wurde die Demonstration von der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“. Wegen Nichteinhaltung der Hygieneregeln wurde gegen den Versammlungsleiter Strafanzeige gestellt.

Seebrücke demonstriert in Hamburg für Freigabe von NGO-Schiffen zur Flüchtlingsbergung

Unterdessen haben auch mehrere hundert Menschen gegen die „Behinderung der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer“ protestiert. Zum Infektionsschutz wurde der Demonstrationszug des Bündnisses Seebrücke in mehrere Blöcke aufgeteilt. Auch riefen die Veranstalter alle Teilnehmer auf, Mundschutz zu tragen und die Abstandsregeln zu beachten.

Mit der Aktion unter dem Motto „Gebt die Schiffe frei“ protestierte die Seebrücke gegen die Beschlagnahme oder Festsetzung von Schiffen, mit denen Nichtregierungsorganisationen Flüchtlinge und Migranten – vor allem in den Gewässern zwischen Libyen und Italien – aufnehmen. Fünf dieser Schiffe haben demnach Hamburg als Heimathafen.

Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen ist wegen Behinderungen vor allem durch die italienischen und maltesischen Behörden derzeit kein ziviles Rettungsschiff in dem Seegebiet im Einsatz. Vorbereitet wird die Mission des Schiffes „Sea Watch 4“, das auch von der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt wird. (so/afp)

