Deutschland Abfragen an Ministerien gestellt

Grüne wollen Rolle von Scholz bei Nord Stream 2 klären

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak fordert weitere Aufklärung in den Vorgängen um Nord Stream 2. Dafür hat er am Samstag umfassende Akteneinsicht in mehreren Bundesministerien beantragt.