Logo Epoch Times

vor 38 Minuten

Deutschland will Rückgabe von Raubkunst aus Kolonialzeit erleichtern

vor 44 Minuten

Israels Armee: Sterbliche Überreste von vier Hamas-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

vor einer Stunde

Hamas veröffentlicht Video von öffentlicher Hinrichtung von acht „Kollaborateuren“

vor einer Stunde

Trump: Sechs Tote bei US-Angriff auf Drogenschmugglerboot vor Venezuela

vor einer Stunde

Trump droht Hamas bei Weigerung mit gewaltsamer Entwaffnung

vor 2 Stunden

Zwölfjährige als „Hilfschirurgin“? Prozess um Schädel-OP

vor 2 Stunden

Intensivmedizin in Frontnähe: Rheinmetall erhält Großauftrag

vor 2 Stunden

EU-Kommission verhängt Millionenstrafen gegen Modemarken Gucci, Chloé und Loewe

vor 2 Stunden

Frankfurter Buchmesse startet im Spannungsfeld der Emotionen

vor 2 Stunden

Masala sieht anhaltende Gefahr durch Hamas im Gazastreifen

Logo Epoch Times
Ukraine „finanziell absichern“

Klingbeil will Ukraine und Gaza weitere Gelder zusagen

Zum ersten Mal reist Finanzminister Klingbeil zum Treffen des Internationalen Währungsfonds. Zwei Themen stellt er in den Mittelpunkt.

top-article-image

Finanzminister Klingbeil stellt deutsche Hilfen für den Wiederaufbau im Gazastreifen in Aussicht.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil stellt vor der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds deutsche Hilfen für den Wiederaufbau im Gazastreifen in Aussicht. Wichtig sei nun, dass humanitäre Hilfe schnell und umfassend in die Region komme und der Wiederaufbau beginne, sagte der Vizekanzler vor dem Abflug nach Washington. „Deutschland wird sich hier gemeinsam mit Partnern engagieren.“
Auch in der von Russland angegriffenen Ukraine übernehme der Bund weiter Verantwortung. „Wir müssen die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine für die nächsten Jahre finanziell absichern“, betonte Klingbeil. „Gleichzeitig müssen wir gemeinsam mit den USA den Druck auf Putin massiv erhöhen, seinen brutalen Angriffskrieg zu beenden.“
Während sich andere Länder abschotteten, setze Deutschland auf internationale Zusammenarbeit, sagte der SPD-Vorsitzende. Am Rande der IWF-Tagung ist auch ein Treffen der G20-Finanzminister geplant. Auch die Weltbank lädt zur Jahrestagung, Deutschland wird hier von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan vertreten. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.