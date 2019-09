Politik » Deutschland Koalitionsverhandlungen in Brandenburg – Grüne fordern Einschränkung des Tagebaus

Nach der Landtagswahl in Brandenburg nehmen SPD, CDU und Grüne am Montag Koalitionsverhandlungen auf. Zuvor hatte der Kleine Parteitag der Grünen am Samstag den Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbildung endgültig zugestimmt.