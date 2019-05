NEWSTICKER Wahltag in Deutschland: Neben EU- und Bremenwahl auch Kommunalwahlen in zehn Bundesländern

Zeitgleich mit der Europa- und der Bremenwahl finden am Sonntag (08.00 Uhr) in zehn Bundesländern auch Kommunalwahlen statt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen. Die AfD kann deutliche Zugewinne erwarten.

Gewählt wird auf kommunaler Ebene auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, im Saarland und in Bremen. In dem Stadtstaat können die Wähler damit bei insgesamt drei Wahlen abstimmen.

In Bremen dürfte das Ergebnis knapp ausfallen: Seit 1946 ist die SPD ununterbrochen als stärkste Kraft aus 19 Wahlen hervorgegangen, seit über 70 Jahren stellt sie den Bürgermeister. Diese Position ist nun in Gefahr, denn die CDU liegt Umfragen zufolge vor der SPD und hätte eine Chance, das Rathaus zu übernehmen.

Rund 482.000 Bürger sind in Bremen ab 8 Uhr dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Den jüngsten Umfragen zufolge liegt die CDU vor der in Bremen in einer Koalition mit den Grünen regierenden SPD. Dieser drohen demnach eine schwere Schlappe sowie der Verlust der Macht im kleinsten Bundesland.

Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder könnte auf auf 26 bis 28 Prozent kommen, die SPD um Bürgermeister Carsten Sieling auf 23 bis 24,5 Prozent. Die Grünen könnten 18, die Linke elf bis zwölf, die FDP fünf bis sechs und die AfD sechs bis sieben Prozent erreichen. Rechnerisch möglich wären Dreierbündnisse unter Führung von CDU oder SPD sowie eine große Koalition dieser beiden Parteien. Die SPD schloss Bündnisse mit CDU und FDP bereits aus.

(afp)