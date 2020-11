Zweiter Lockdown: Wirtschaft unter Wasser – Hoffnungsschimmer: Eilanträge vor Gericht

Der neue Lockdown Light drückt Teile der Wirtschaft Deutschlands erneut unter Wasser. Viele Berliner Gastronomen wollen die Schließung ihrer Lokalitäten nicht hinnehmen. Ein Rechtsanwalt reicht Eilanträge beim Verwaltungsgericht ein.

Seit Montag, 2. November, gelten auch für die Gastronomie und die Freizeitbranche die neusten Corona-Regelungen. Doch die Betroffenen wollen sich gegen den erneuten Lockdown wehren.

„Reuters TV“ sprach am Montag vor dem Amtsgericht Berlin mit einem mit Corona-Klagen vertrauten Rechtsanwalt, der bereits mehr als 30 entsprechende Eilanträge gegen die Sperrstunde im Auftrag von Gastronomen in Berlin erfolgreich eingereicht hat. Das Berliner Verwaltungsgericht sah die Sperrstunde nicht für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens als erforderlich an, berichtete der „RBB“. Der Rechtsanwalt Nico Härting erklärte:

Wir haben am Freitag bereits einen Eilantrag hier beim Verwaltungsgericht gestellt gegen die Schließung von 22 Gaststätten.“

Seiner Ansicht nach seien Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen betroffen: „Warum sind eigentlich die Gaststätten zu? Und die Shoppingmalls und die Autohäuser und die Gotteshäuser – und was ich nicht alles aufzählen könnte, sind alle offen?“

Auf Nachfrage erfuhr der „RBB“ am Freitag, dass bis zu diesem Zeitpunkt vier Eilanträge eingegangen waren. 19 weitere seien angekündigt worden.

Viele Anfragen, viel Unsicherheit wie es weitergeht

Härting hat in diesen Tagen sehr viel zu tun. Neben den aktuellen Verfahren warten mehrere Hundert Anfragen von Gaststätten, Fitnessstudios und anderen Freizeiteinrichtungen in seiner Kanzlei. Sie alle wünschen sich Hilfe und Rat im Umgang mit den strengen Corona-Maßnahmen. Die Stimmung habe sich verändert, weiß Härting zu berichten. Unsicherheit und Ungewissheit zeigen sich bei seinen Mandanten.

Die gehen jetzt in den November, müssen schließen, wissen aber nicht, ob sie im Dezember wieder öffnen können. Und das ist neben der wirtschaftlichen auch eine gewaltige psychische Belastung für die Betroffenen.“

Auch wenn die von der Politik versprochenen Hilfsprogramme im Prinzip nicht schlecht seien, machten sich viele seiner Mandanten Sorgen, was sie am Ende tatsächlich an Entschädigung in Euro und Cent erhalten würden.

Jedes fünfte Gastro-Unternehmen insolvenzgefährdet

Bereits in der ersten Corona-Phase wurde die Gastro-Branche besonders hart getroffen. Es gab eine vollständige Schließung im Frühjahr und eine Öffnung im Sommer mit strengen Auflagen.

Einer der „DPA“ vorliegenden Analyse der Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel zufolge waren bis Ende Oktober mehr als 8.300 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés in Deutschland insolvenzgefährdet – 14,5 Prozent der untersuchten Betriebe. Crif Bürgel geht davon aus, dass im 1. Quartal 2021 bereits jedes fünfte Gastro-Unternehmen insolvenzgefährdet sein könnte. Inwieweit die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung das verhindern können bleibt abzuwarten. (sm)

Mit Material von Reuters

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]