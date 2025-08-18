Logo Epoch Times

vor 6 Minuten

Rheinland-Pfalz schafft unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab

vor 24 Minuten

Metall- und Elektroindustrie: Weitere 76.000 Jobs im ersten Halbjahr abgebaut

vor 2 Stunden

Pakistan schiebt 211 Afghanen zurück – Deutschland will Abschiebung verhindern

vor 2 Stunden

Berlusconi-Konzern: Übernahme von ProSiebenSat.1 vorerst gescheitert

vor 2 Stunden

EU kauft mehr russisches Gas – wie passt das zu den Sanktionsplänen?

vor 3 Stunden

Bundesrechnungshof schlägt Alarm: Zusatzbeiträge könnten stark steigen

vor 3 Stunden

Missbrauchsfall im Europa-Park: Festgenommener Rumäne wird nach Deutschland ausgeliefert

vor 4 Stunden

In Sachsen tot gefundener 13-Jähriger: Obduktion bringt Klarheit

vor 4 Stunden

Schusswaffen, Sprengmittel, Drogen: Bundeskriminalamt schlägt erneut zu

vor 4 Stunden

Streit um Autozölle: China prüft EU-Milchprodukte länger

Logo Epoch Times
Nach Einsturz

Marode Infrastruktur: Dresden plant Neubau der Carolabrücke

Die alte Carolabrücke ist verschwunden. Am Abrissort sind noch Restarbeiten nötig. Wie sieht der Zeitplan für den Neubau aus?

top-article-image

Der Neubau der Carolabrücke soll bis 2031 stehen.

Foto: Robert Michael/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Neubau der Carolabrücke in Dresden soll bis zum Jahr 2031 stehen. Wie die Stadtverwaltung Dresden mitteilte, könnte mit dem Bau voraussichtlich im zweiten Quartal 2028 begonnen werden. Der Stadtrat hatte in diesem Sommer einen vierspurigen Ersatzneubau der im vorigen Jahr teilweise eingestürzten Brücke beschlossen.

Ausschreibung Anfang September

Die Ausschreibungsunterlagen sollen laut Stadtverwaltung Anfang September veröffentlicht werden. Es ist vorgesehen, dass vier Büros mit konkreten Entwürfen für die neue Brücke beauftragt werden. Diese sollen dann Ende Mai 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden. Der beste Entwurf werde dann verwirklicht.
Mehr dazu

Terrassenufer bald wieder befahrbar

Nach dem Abriss der alten Carolabrücke sind jetzt noch Restarbeiten auf beiden Seiten der Elbe nötig. Das Terrassenufer solle ab Mitte September wieder befahrbar sein, teilte die Stadt mit. Die Fahrbahn und die Fußwege werden bis dahin instand gesetzt. Schon jetzt sind nach dem Abriss der Carolabrücke neue Sichtachsen auf die Altstadt entstanden.

Reparaturen am Elberadweg nötig

Der Elberadweg auf der Neustädter Seite soll möglichst bis Mitte Oktober wieder nutzbar sein. Nach Abschluss der Filmnächte Ende August wird erfasst, welche Reparaturen am Radweg und an den Elbwiesen nötig sind.
Die Carolabrücke – ein Spannbetonbauwerk aus der DDR-Zeit – war in der Nacht zum 11. September 2024 teilweise eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Prüfungen ergaben, dass die gesamte Brücke abgerissen werden musste. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.