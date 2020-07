Mehr als 460 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – R-Wert weiter unter Eins

Die Polizei in Brüssel hat eine Anzeige erhoben gegen die grüne deutsche EU-Abgeordnete Pierrette Herzberger-Fofana, die sich in einen Einsatz eingemischt hatte und in weiterer Folge „gefilzt“ wurde. Sie warf der Polizei darob „Rassismus“ und „Diskriminierung“ vor. Mehr»