Müller sagt 500 Millionen Entwicklungshilfe gegen Klimawandel zu

Zum Auftakt der zweiten Woche der UN-Klimakonferenz in Madrid hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zusätzliche Entwicklungshilfen zur Bewältigung des Klimawandels in dreistelliger Millionenhöhe zugesagt.

„Der Klimawandel ist längst zur Überlebensfrage der Menschheit geworden“, begründete Müller am Montag den Start mehrerer Initiativen zur Unterstützung von Entwicklungsländern. Für kommendes Jahr stelle sein Ministerium im Rahmen seines Klima-Engagements daher 500 Millionen Euro zusätzlich bereit.

Besonders den ärmsten Ländern fehle es oft an den Mitteln, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, hob das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) hervor.

Gemeinsam mit den Versicherungsunternehmen Global Parametrics und HannoverRe stellte es daher bei der Klimakonferenz in Madrid den Natural Disaster Fund (NDF) Deutschland vor. Dieser sichere Hilfsorganisationen und andere Institutionen in Entwicklungsändern ab, damit diese nach einer Naturkatastrophe Hilfe leisten können.

Die Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ, Maria Flachsbarth, kündigte in Madrid einen Beitrag von 25 Millionen Euro für den NDF an. HannoverRe bringe 50 Millionen Euro Risikoversicherungskapazität ein. Mit diesen Zusagen können laut BMZ rund 100 Millionen Menschen abgesichert werden.

Müllers Ministerium verkündete außerdem, dass der von ihm mitgegründete Blue Action Fund eine neue Ausschreibung für Meeres- und Küstenschutzprojekte im Westindischen Ozean starte.

Um Küstenbewohner bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, investieren der internationale Grüne Klimafonds (GCF) und das Bundesentwicklungsministerium gemeinsam 55 Millionen Euro.

Zu den weiteren Initiativen, die das BMZ in Madrid vorstellte, gehören eine zusätzliche Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Steigerung ihrer Nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs), die Förderung von Grünen Anleihen sowie eine Partnerschaft mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die Finanzministerien und Zentralbanken in Entwicklungsländern dabei unterstützen soll, Klimarisiken in ihrer Politik zu berücksichtigen.

Müller selbst reist nicht nach Madrid. Vor Konferenzbeginn vor einer Woche hatte er in einem Zeitungsinterview kritisiert, dass alljährlich mehrere zehntausend Menschen zu den Klimaverhandlungen an wechselnden Orten zusammenkommen.

Er sprach sich dafür aus, die Mega-Konferenz nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen und dazwischen die Fachleute in kleinerer Runde in Bonn, dem Sitz des UN-Klimasekretariats UNFCCC, tagen zu lassen. (afp)