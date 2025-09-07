Logo Epoch Times

Rückkehr in ein kaputtes Land

Nur wenige Syrer verlassen Deutschland

Rund 955.000 Syrer leben aktuell in Deutschland. Dass kurzfristig ein Großteil von ihnen in die alte Heimat zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Das hat nicht nur mit Sicherheitsproblemen zu tun.

top-article-image

Viele Häuser in Syrien sind im Krieg zerstört worden. Dass jetzt Binnenvertriebene und auch einige Migranten zurückkehren, sorgt dafür, dass Wohnraum noch knapper wird.

Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Zahl der syrischen Flüchtlinge, die nach dem Sturz Baschar al-Assads aus Deutschland heimkehrt, steigt langsam an. Sie ist aber insgesamt noch relativ gering.
Wie dpa aus dem Bundesinnenministerium erfuhr, waren bis Ende August 1.867 Menschen mit Förderung vom Bund nach Syrien ausgereist. Bis Ende Mai hatten erst 804 Menschen mit Herkunftsland Syrien diese Unterstützung in Anspruch genommen.
Förderung für eine Rückkehr nach Syrien gibt es auch über Landesprogramme. Hinzu kommen freiwillige Ausreisen von Menschen, die keine staatliche Förderung in Anspruch nehmen.

2024 wurden 83.150 Syrer eingebürgert

Seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Assad in der Nacht zum 8. Dezember sind vor allem aus Nachbarländern Syriens Flüchtlinge zurückgekehrt: aus der Türkei, dem Libanon, aus Jordanien und Irak.
Vor allem Familien täten sich mit dieser Entscheidung oft schwer, berichtet das Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation World Vision Deutschland, Janine Lietmeyer. Sie hat Syrien im August besucht und sagt, die relative Normalität in der Innenstadt der Hauptstadt Damaskus stehe in starkem Kontrast zu den großen Problemen in anderen Landesteilen, die es Rückkehrern erschwerten, in ihren Heimatorten wieder Fuß zu fassen.
Im vergangenen Jahr waren laut Bundesinnenministerium 83.150 vormals syrische Staatsangehörige in Deutschland eingebürgert worden. Für dieses Jahr liegen entsprechende Daten bisher nicht vor.
Gleichzeitig kommen weiterhin Syrer nach Deutschland, um einen Asylantrag zu stellen. 17.650 Menschen aus Syrien beantragten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zwischen Anfang Januar und Ende August Asyl. (dpa/red)

