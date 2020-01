Öffentliche Beratung über Petition „Gegen eskalierende Gewalt der Hongkonger Polizei vorgehen“

Am 27. Januar berät der Petitionsausschuss der Bundesregierung über drei öffentliche Petitionen: Hongkong, Arznei­mittel-Versand­handel und Waffen­gesetz. Zu Sitzungsbeginn um 11 Uhr wird über die Forderung diskutiert, die Bundesregierung solle die humanitäre Krise in Hongkong mit sofortigen konkreten Maßnahmen stoppen.

Die Petentin Ho Yan Cindy Cheong vertritt nach eigener Aussage eine Gruppe in Deutschland lebender Hongkonger. In seiner Petition „Gegen eskalierende Gewalt der Hongkonger Polizei vorgehen“ verweist er darauf, dass sich die Situation in Hongkong „aufgrund der eskalierenden Gewalt der Hongkonger Polizei zu einer humanitären Katastrophe entwickelt“.

Deutschland solle „unverzüglich konkrete und umsetzbare Maßnahmen ergreifen“. In der Eingabe werden missbräuchlicher Waffeneinsatz und Pflichtverletzungen der Hongkonger Polizei kritisiert. So habe die Polizei Gewalt gegen Demonstranten angewendet sowie Beweismitteln manipuliert und „vorsätzlich platziert“.

Von der Bundesregierung wird nun unter anderem die Einstellung des Exports von Massenkontrollgeräten und „weniger tödlichen“ Waffen an die Hongkonger Polizei gefordert. Außerdem solle sie Besorgnis über die eskalierenden Spannungen in Hongkong und die Sicherheit in Hongkong lebender Deutscher äußern. Der Petent setzt sich für die Anerkennung der politischen Verfolgung von Demonstranten in Hongkong und eine entsprechende Anpassung der Asylpolitik an die Hongkonger Asylbewerber ein.

2. Petition: Apotheken vor Ort

Um 12 Uhr wird über die Petition „Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verbieten“ beraten. Der Pharmaziestudent Benedikt Bühler fordert ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Nur durch eine Präsenzapotheke könnten die flächendeckende vollumfassende Patientenversorgung mit Nacht- und Notdiensten sowie die Herstellung von individuellen Rezepturen und vielem mehr gesichert werden.

Im ländlichen Raum seien etwa 160.000 Arbeitsplätze langfristig gefährdet, heißt es in der Petition. EU-ausländische Versandapotheken seien nicht zur Einhaltung der deutschen Arzneimittelpreisbindung verpflichtet. „Durch diese Ungleichbehandlung sind die Apotheken vor Ort wirtschaftlich gefährdet“, befindet Bühler.

3. Petition: Waffengesetz

Den Abschluss der Sitzung bildet die Beratung einer Petition mit der Forderung, die geplante Novellierung des Waffengesetzes „umgehend zu stoppen“: Das „Waffengesetz muss dereguliert und entbürokratisiert werden“.

Thomas Reinicke von der Schützengesellschaft Kamenz verlangt in seiner Petition die gründliche Überarbeitung des „handwerklich unzureichenden Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes“. In der Eingabe wird unter anderem gefordert, die EU-Feuerwaffenrichtlinie „so schonend wie möglich in deutsches Recht umzusetzen und den bewährten Rechtsstand so weit wie möglich zu bewahren“.

Das Waffengesetz müsse dereguliert und entbürokratisiert werden, heißt es weiter. Waffen von Sportschützen besäßen „marginale Deliktrelevanz“, schreibt der Petent. Gefahren gingen von illegalen Waffen aus. „Rechtstreue Bürger verdienen Vertrauen und nicht Gängelung“, heißt es in der Petition.

Anmeldungen möglich

Die Veranstaltung findet unter Vorsitz von Marian Wendt (CDU/CSU) im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin statt. Die Sitzung wird am Montag, 27. Januar, ab 16 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen. Es ist ein abschließendes Votum in einer späteren Sitzung geplant.

Interessierte Besucher sind willkommen und können sich beim Sekretariat des Petitionsausschusses (E-Mail: [email protected]) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Medienvertreter benötigen eine Akkreditierung der Pressestelle. (ks)