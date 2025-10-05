Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Trump bereit zu längerer Einhaltung von New-Start-Abrüstungsvertrag mit Moskau

vor einer Stunde

Merz zweifelt Erfolg von Wehrdienstmodell an: „Ich bin skeptisch“

vor 2 Stunden

In Frankreichs neuer Regierung sind viele bekannte Gesichter

vor 2 Stunden

3. Oktober: Rund 400.000 Besucher bei Feiern in Saarbrücken

vor 3 Stunden

4:0-Heimsieg: Starker HSV überrollt Mainz 05

vor 3 Stunden

Robbie-Williams-Konzert in Istanbul wurde von Türkei abgesagt

vor 4 Stunden

„Goldenes Tor“ von El Khannouss: VfB springt auf Platz vier

vor 5 Stunden

Umstrittenes Auswahlverfahren für neues Parlament in Syrien

vor 5 Stunden

Merz telefoniert mit Netanjahu und Trump - Wadephul reist nach Israel

vor 5 Stunden

Sturmtief fegt über Deutschland - Verletzte und Fährausfälle

Logo Epoch Times
„Falsche Debatte“

Schulze: Ostdeutsche Unternehmen von Erbschaftssteuer befreien

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister plädiert dafür, Unternehmen in Ostdeutschland von der Erbschaftssteuer zu befreien – das Geld sollte in den Unternehmen bleiben. Er nennt die aktuelle Debatte über die Erbschaftssteuer falsch: Der der Staat habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.

top-article-image

Sven Schulze ist Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze ist dafür, ostdeutsche Unternehmen von der Erbschaftssteuer zu befreien. „Viele Unternehmen haben nicht die Kapitaldecke, wie sie Unternehmen in Westdeutschland haben“, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.
Deswegen müsse auch in den nächsten Jahrzehnten darauf geachtet werden, wie insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Osten unterstützt werden könnten.
„Da will ich natürlich als Wirtschaftsminister in erster Linie, dass das Geld, was da zur Verfügung steht, im Unternehmen bleibt, dass in das Unternehmen investiert wird“, so Schulze weiter.

Schulze: Der Staat hat ein Ausgabeproblem

Schulze nannte die aktuelle Debatte über die Erbschaftssteuer „falsch“. So werde in der Bundespolitik in Berlin ausschließlich nur über neue Einnahmequellen diskutiert. „Wir haben ja in diesem Staat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem“, sagte der CDU-Politiker.
Mehr dazu
Kritik an der Debatte äußerte in der ARD-Sendung auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. So werde regelmäßig behauptet, bei Erbschaften handele es sich um ein „leistungsloses Einkommen“. Bei der Erbschaftssteuer gehe es aber um den Schutz des Eigentums und um die Verschonung von Betriebsvermögen.
„Wenn wir die Erbschaftssteuern erhöhen, wäre das völlig kontraproduktiv“, sagte der CSU-Vorsitzende. Dies führe zur Abwanderung von Unternehmen und zur Einschränkung des Eigentums. „Und deswegen werden wir das von Bayern und der CSU auf keinen Fall machen“, so Söder weiter.

Kein ostdeutscher Redner in Saarbrücken

Schulze schloss sich im „Bericht aus Berlin“ zudem der Kritik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel an, dass es beim zentralen Festakt zur Deutschen Einheit 2025 in Saarbrücken keinen ostdeutschen Redner gab.
„Ich hätte mir das auch gewünscht“, sagte er. Zwar sei es richtig gewesen, dass mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron als Gastredner auch die europäische Einheit betont wurde. „Am Ende des Tages kann man es ja beim nächsten Mal besser machen“, so Schulze weiter. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.