Steinmeier will „Heilung der Wunden, die Corona in Gesellschaft geschlagen hat“

Der Bundespräsident hat auf eine Wiederannäherung der Menschen plädiert. Zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentags sagte Steinmeier, "wir müssen die Wunden heilen, die Corona in unserer Gesellschaft geschlagen hat."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Fortschritte bei der Überwindung der Corona-Krise die Deutschen aufgerufen, den in der Pandemie entstandenen Streit zu beenden und sich wieder anzunähern.

Zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main sagte Steinmeier am Sonntag: „Wir müssen die Wunden heilen, die Corona in unserer Gesellschaft geschlagen hat.“

Es sei „erbittert“ gestritten worden – über das Virus, die Maskenpflicht, Beschränkungen und Lockerungen, über Kitas und Schule, über Impfstoffe und Impfreihenfolge.

„Bei vielen ist die Geduld erschöpft, die Nerven lagen blank“, sagte der Bundespräsident. „Freundschaften sind zerbrochen, Familien entzweit, tiefe Risse gehen durch unsere Gesellschaft.“

Eine Heilung dieser Wunden bedeute Wiederannäherung. „Wir müssen wieder Brücken bauen zwischen Menschen und Gruppen, die die Pandemie verfeindet hat“, sagte Steinmeier.

Kretschmer: Eine Spirale, die Politik und Bevölkerung auseinanderbringt

Bereits am Samstag stellte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Bundesnotbremse infrage.

„Die Bundesnotbremse hat viel Aufregung ausgelöst. Es ist nicht gelungen, die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Zwar sei es legitim, wenn der Bundesgesetzgeber handele: „Aber wir müssen sehen, dass wir uns in einer Spirale befinden, die Politik und Bevölkerung auseinanderbringt. Das ist nicht gut.“ Man sollte daraus lernen, dass regionale Entscheidungen besser seien als das Eingreifen durch den Bund.

Kretschmer äußerte sich ablehnend über eine mögliche Verlängerung der Bundesnotbremse über den Juni hinaus. „Aus Sicht des Bundes wäre das folgerichtig. Aber Politik darf nie aufhören, Verbündete zu finden“, sagte er auf eine entsprechende Frage. „Es geht darum, die Bürger zu überzeugen. Das scheint mir etwas kurz zu kommen.“ (dts/afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!