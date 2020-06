Studie: Deutsche fühlen sich trotz Corona-Pandemie so sicher wie nie

Die Deutschen fühlen sich so sicher wie nie. Das geht aus einer Umfrage des IT-Dienstleisters Unisys hervor. Deutschland gehört mit dem zweiten Platz unter den 15 befragten Ländern "zu den entspanntesten Nationen".

Trotz Corona-Pandemie und weltweiter Beschränkungen fühlen sich die Deutschen so sicher wie nie. Das geht aus einer Umfrage des IT-Dienstleisters Unisys hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Insgesamt erreicht Deutschland 122 Punkte auf einer 300-Punkte-Skala und gehört mit dem zweiten Platz unter den 15 befragten Ländern „zu den entspanntesten Nationen“.

Die Sicherheitsbedenken der Bundesbürger sanken demnach bereits das vierte Jahr in Folge. Nur die Niederländer sind derzeit noch sorgloser, was die Sicherheitsbedenken angeht. Ihr Angstwert liegt bei 100 Punkten. Auf den Philippinen machen sich die Menschen dagegen die meisten Sorgen, hier liegt der Wert bei 238 auf der 300-Punkte-Skala. Der globale Durchschnittswert liegt bei 175 Zählern.

Unisys befragte vom 16. März bis 5. April mehr als 15.000 Menschen in 15 Ländern, mehr als tausend davon in Deutschland. Basis der Untersuchung sind Fragen aus den Bereichen der nationalen Sicherheit, der finanziellen und persönlichen Sicherheit sowie der Internet-Sicherheit.

BRD: 23 Prozent fürchten sich um Arbeitsplatz – 28 Prozent um Gesundheit

Demnach fürchten angesichts der Wuhan-Lungenseuche und anderer globaler Gesundheitsrisiken sowie dem damit einhergehenden wirtschaftlichen Abschwung 23 Prozent um ihren Arbeitsplatz und 28 Prozent um ihre Gesundheit.

Cyber-Bedrohungen haben bei vielen Deutschen offenbar keinen so hohen Stellenwert. Nur etwa jeder Dritte hat nach der aktuellen Befragung noch Angst vor Angriffen durch Cyber-Kriminelle, obwohl die Bedrohungen nach wie vor akut sind. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Deutsche in ihrem Arbeitsalltag während der Corona-Pandemie relativ entspannt. So fürchten bei der Arbeit von zuhause während der Krise weniger als ein Fünftel Datenlecks.

Durch Geräte mit Sprachassistenten fühlt sich jeder Zweite (51 Prozent) in der Privatsphäre bedroht. Fast jeder dritte Befragte (29 Prozent) besitzt daher auch kein solches vernetztes Gerät. (afp/er)