Treffen von Merkel und US-Außenminister Pompeo in Berlin

Im Zuge seines zweitägigen Deutschlandbesuchs wird US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt empfangen (Pk. 15.00 Uhr). Zuvor trifft Pompeo Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) (09.45 Uhr) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Der US-Außenminister besucht Deutschland anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Überschattet wurde sein Besuch am Donnerstag von scharfer Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Rolle der USA in der Nato.

In einem Interview hatte Macron von einem „Hirntod“ der Nato gesprochen und kritisiert, es gebe „keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten“. Merkel hatte die Kritik Macrons zurückgewiesen.(afp)