Zerbricht die AfD am Fall Kalbitz? „Flügel“-Gegner triumphieren, Ost-Verbände rebellieren

Mit knapper Mehrheit entschied der Bundesvorstand der AfD am Freitag, dem brandenburgischen Landeschef Andreas Kalbitz die Mitgliedschaft abzuerkennen. Er habe auf seinem Aufnahmeantrag unvollständige Angaben gemacht. Dieser ist offenbar jedoch nicht mehr vorhanden.

Die Debatte um eine mögliche Aufspaltung der AfD in einen „marktwirtschaftlichen“ und einen „sozial-patriotischen“ Flügel, wie sie Parteisprecher Jörg Meuthen zu Beginn der Corona-Krise angestoßen hatte, endete schnell an einer einhelligen Ablehnung, die sich durch alle Parteigremien zog. Die Partei hatte wenig Schaden genommen, in den Umfragen hat man sich erholt. Nun droht jedoch ein weiterer, tiefgreifender Konflikt die Partei zu erschüttern – jener um die Aberkennung der Parteimitgliedschaft von Brandenburgs Fraktionschef Andreas Kalbitz.

Am Freitag (15.5.) hatte der Bundesvorstand mit knapper Mehrheit die Mitgliedschaft von Kalbitz für ungültig erklärt, weil dieser zu wesentlichen Fragen der Vormitgliedschaft unvollständige Angaben gemacht hätte. Er habe demnach bei seinem Eintritt eine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern verheimlicht, die in der Zeit von 1993 bis 2005 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „rechtsextremistische Bestrebung“ geführt worden waren.

War Kalbitz Mitglied der HDJ?

Zudem habe er der 2009 verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) angehört, die als Nachfolgeorganisation der zuvor verbotenen neonationalsozialistischen „Wiking-Jugend“ galt. Kalbitz bestritt, jemals Mitglied in dieser Vereinigung gewesen zu sein. Er sei jedoch mutmaßlich auf eine „Interessenten- und Kontaktliste“ geraten, die von regulären Mitgliederlisten offenbar nicht getrennt geführt wurde.

Dem „Tagesspiegel“ zufolge soll es Bilder aus dem Jahr 2007 geben, die Kalbitz auf einem Pfingstlager der HDJ zeigen sollen. Der spätere AfD-Politiker erklärte, er sei dort nur als Gast gewesen, ohne im Vorfeld nähere Kenntnis über den ideologischen Charakter der Vereinigung gehabt zu haben.

Dem Bundesamt für Verfassungsschutz zufolge soll Kalbitz jedoch „über mindestens 14 Jahre lang“ mit der HDJ Kontakt gehabt haben und dort auch Mitglied gewesen sein. Dem Amt liege eine „Mitgliederliste“ vor, in der „Familie Andreas Kalbitz“ unter der Nummer 01330 geführt worden sei. Die Mitgliederzahl der 1990 gegründeten HDJ wurde jedoch mit etwa 400 angegeben, sodass – auch unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation innerhalb von 17 Jahren – die Angabe, die Organisation habe Kontakt- und Mitgliederlisten nicht eindeutig getrennt, zumindest nicht als widerlegt anzusehen ist.

Aufnahmeantrag offenbar nicht mehr vorhanden

Wie der Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), Justus Bender, noch am Freitag auf Twitter verkündete, hat die AfD den Aufnahmeantrag von Kalbitz offenbar verloren. Dies sei aus Telefonaten mit Bundessprecher Jörg Meuthen und dem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland hervorgegangen. Damit fehle das Dokument, auf dem Kalbitz die ihm vorgeworfene Täuschung begangen haben soll.

Meuthen will jedoch zwei Zeugen namhaft machen können, die sich nach sieben Jahren noch an das Formular erinnerten. Einer davon sei der heutige Bundestagsabgeordnete Nobert Kleinwächter gewesen, der gegenüber dem „Spiegel“ allerdings noch nicht darüber sprechen wollte, was konkret er bezeugen würde, da dies verfahrensrelevant sei. Man sei vonseiten der Partei allerdings mit einer Nachfrage an ihn herangetreten. Bei dem zweiten handelt es sich Insidern zufolge um den früheren Landtagsabgeordneten und bis 2015 Kreisvorsitzenden von Märkisch-Oderland, Franz Josef Wiese. Dieser sei allerdings erst einen knappen Monat nach Kalbitz der AfD beigetreten.

Dass Kalbitz Mitglied der Republikaner war, wurde ungeachtet der Angaben auf dem Antrag bereits frühzeitig über die Medien bekannt. Kalbitz gab auch auf mehreren Parteitagen, als er für Ämter kandidierte, neben seiner früheren CSU-Mitgliedschaft auch jene bei den Republikanern an.

Was die Sache zusätzlich verkompliziert: Die Unvereinbarkeitsliste, die Organisationen aufführt, deren frühere Mitglieder nicht oder allenfalls nach Einzelfallprüfung Mitglied in der AfD werden dürfen, wurde erst 2015 geschaffen – also zwei Jahre nach dem Beitritt von Kalbitz.

Knappe Entscheidung, Parteisprecher gespalten

Den Antrag, Kalbitz die Mitgliedschaft abzuerkennen, soll Meuthen entgegen dem Rat von Alexander Gauland in den Vorstand eingebracht haben. Dafür stimmten neben Meuthen selbst noch die beiden Vertreter der christlichen Rechten im Parteivorstand, Beatrix von Storch und Joachim Kuhs, der frühere Danubia-Burschenschafter und heutige Hamburger Fraktionschef Alexander Wolf, die neu in den Vorstand gewählten Mitglieder MdB Jochen Haug und MdEP Sylvia Limmer sowie der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Joachim Paul. Pikanterie am Rande: Paul wird bis heute von Medien und Watchblogs vorgeworfen, dieser solle selbst noch Ende der 2000er Jahre unter Pseudonym Artikel für eine NPD-nahe Publikation verfasst haben.

Gegen die Aberkennung der Mitgliedschaft votierten die Spitzen der Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland, Meuthens Sprecherkollege Tino Chrupalla, MdB Stephan Brandner und der bayerische AfD-Politiker Florian Protschka. Der sächsische Landtagsabgeordnete Carsten Hütter enthielt sich der Stimme.

Die Entscheidung lässt die AfD und ihre Anhänger seither nicht zur Ruhe kommen. Die meist aus den alten Bundesländern kommenden Gegner von Kalbitz triumphieren und fordern als nächsten Schritt den Ausschluss von Thüringens Fraktionschef Björn Höcke. Andere appellieren an die Geschlossenheit der Partei und dazu, die Entscheidung zu akzeptieren – diese zeige die Konsequenz der Partei, die auch hochrangige Funktionsträger nicht von der Geltung von Regeln ausklammere.

Chrupalla: „Keine rechtsextremen Tendenzen“

Andere bezweifeln die juristische Haltbarkeit der Entscheidung. Meuthens Sprecherkollege Tino Chrupalla erklärte gegenüber der ARD, die Aktenlage hätte keine ausreichende Grundlage für einen solchen Beschluss des Bundesvorstandes hergegeben. Es sei bedenklich und könne der Partei schaden, wenn ein Bundesvorstand auf einer solchen Basis auch noch rückwirkend die Mitgliedschaft eines Funktionsträgers aberkenne, der für die Partei vieles geleistet habe. Chrupalla erklärte, in den sechs Jahren der Zusammenarbeit mit Kalbitz bei diesem keine rechtsextremen Tendenzen festgestellt zu haben.

Im September 2019 hatte die AfD unter Führung von Andreas Kalbitz ihr Ergebnis um 11,3 Prozent auf 23,5 Prozent der Zweitstimmen steigern können und ist damit zur zweitstärksten Partei des Landes aufgestiegen.

Auch Björn Höcke übte in einer kurzen Reaktion auf Facebook scharfe Kritik an der Entscheidung. Höcke hatte auf Geheiß des Bundesvorstandes die Auflösung des „Flügels“ verkündet, der als Kristallisationspunkt der nationalkonservativen Parteianhänger galt – und den der Verfassungsschutz zum Beobachtungsobjekt erklärte.

Höcke: „Verrat an der Partei“

„Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat an der Partei“, hieß es von seiner Seite. Er werde die „Spaltung und Zerstörung unserer Partei“ nicht zulassen. Kalbitz selbst kündigte an, den Rauswurf juristisch anzufechten. Parteijustitiar Stephan Brandner forderte einen Sonderparteitag, auf dem sich“ alle rechtfertigen sollen, die gegen Kalbitz gestimmt haben“.

Kritisch äußert sich auch der Europaabgeordnete Maximilian Krah. Er erklärt auf Facebook: „Bei dem Ausschluss von Andreas Kalbitz geht es nicht um die inhaltliche Ausrichtung der Partei, es geht um ihren Bestand. Inhaltliche Fragen werden durch Debatte, Abstimmungen und Wahlen entschieden. Wer stattdessen mit rechtlich fragwürdigen Ausschlüssen agiert, erzeugt offenen Streit, er spaltet statt zu einen und vergrault damit zwangsläufig Wähler.“

Politikberater: „Scheitert Meuthen, ist er am Ende“

Politikberater Johannes Hillje sieht im Gespräch mit n-tv ein hohes Risiko für den Bundessprecher Jörg Meuthen infolge seiner Initiative in Sachen Kalbitz: Sollte Kalbitz juristisch Recht bekommen, und seine Chancen stehen nicht schlecht, dann ist Meuthen in größter Bedrängnis. „An der Parteispitze wäre er dann wohl am Ende.“

Hillje sieht in der Entscheidung auch keinen „Bruch mit dem Rechtsextremismus innerhalb der AfD“ – und dieses Signal wolle „der Vorstand auch in die Partei hinein senden“.

Meuthen, so der Politikwissenschaftler, „traut sich nicht, offen einen Konflikt von Antidemokraten gegen Demokraten anzuführen“. Stattdessen hätte er bereits im Zusammenhang mit seinem Vorschlag einer organisatorischen Trennung des Flügels von einer „programmatischen Unvereinbarkeit gesprochen, in der es um das Verhältnis von Staat und Markt geht“. Zu einer stärkeren Akzeptanz der Partei in etablierten Zusammenhängen scheint die Entscheidung bis dato nicht zu führen.

„Bürgerlich“ oder „systemoppositionell“?

Im Kern steht die AfD vor einem Dilemma, an dem weder ein Ausschluss von Kalbitz noch ein Rücktritt von Meuthen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Parteispaltung etwas ändern würden. Die Partei wird in erster Linie aus einer tiefen Unzufriedenheit mit den etablierten Angeboten gewählt – nicht für eigene positive Gegenentwürfe.

Die AfD hat bisher auch Spaltungen, Flügelkämpfe und die Entmachtung mehrerer Bundesvorsitzender überlebt. Dies liegt in erster daran, dass die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien in Teilen der Bevölkerung mittlerweile groß genug ist, um dauerhaft Menschen, die zuvor widerwillig ein aus ihrer Sicht „geringstes Übel“ gewählt hatten oder der Urne ferngeblieben waren, zur „Denkzettel“-Stimme für die AfD an die Wahlurne zu locken.

Allerdings hat dieser Umstand – noch deutlich mehr als die Frage, wie „bürgerlich“ oder „systemoppositionell“ man sein will – Grenzen des Wachstums nach oben gesetzt. Diese werden auch perspektivisch weiterhin bestehen, weil auch in der Partei selbst die Widersprüche hinsichtlich der Frage, wie ein Deutschland von morgen aussehen soll, zu groß sind.

AfD nur im „Dagegen“ einig

Man ist sich darin einig, dass „der Islam nicht zu Deutschland gehört“, aber nicht darin, ob das Christentum wieder eine größere Rolle spielen soll. Es gibt neben bekennenden Juden und Christen in der AfD auch eine nicht unerhebliche Zahl an Mitgliedern und Funktionären, die in Art. 4 GG, der die Glaubensfreiheit normiert, generell einen Zustand sehen, der abgeschafft werden sollte. Man ist sich einig in der Gegnerschaft zu einer sozialistischen und bürokratischen EU, aber nicht darin, ob man diese verlassen soll und erst recht nicht darin, wie nahe man den USA, der Russischen Föderation oder gar China stehen will.

Während die einen die gesetzliche Rentenversicherung als das Erbe Bismarcks notfalls mit umfangreichen Quersubventionen aus Steuermitteln retten wollen, plädieren andere für deren vollständige Abschaffung. Während die einen den Klimaschutz als ein modisches Branding von totalitärem Marxismus verstehen und ihn als Gefahr für Wohlstand, Freiheit und das Ideal der Mehrkindfamilie betrachten, wollen andere ihn zum Hebel machen, um afrikanische Länder zu einer Ein-Kind-Politik zu zwingen. Einige Funktionsträger wollen sogar „den Sozialismus rehabilitieren“ und für sich reklamieren.

Eskalation könnte Partei zerstören

Ähnliche grundlegende Differenzen innerhalb der Partei selbst offenbaren sich auch in zahlreichen weiteren Bereichen – von Grundsatzfragen wie der „Pro Life“- oder „Pro Choice“-Orientierung über Sachfragen wie dem Freihandel, dem Betreuungsgeld oder der Bildungspflicht oder der NATO bis hin zur taktischen Frage, unter welchen Bedingungen man bereit wäre, in eine Koalition mit der CDU zu treten.

Dies lässt erkennen, dass man in der AfD zwar weiß, wogegen man ist, aber irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem Gemeinsamkeiten enden. Die Fronten ziehen sich dabei lediglich in Nuancen durch Ost und West und lassen sich auch nicht immer entlang der Einordnung ziehen, ob jemand zu den „Bürgerlichen“ in der Partei oder dem früheren „Flügel“ zu zählen sei.

Sollte die nunmehrige innerparteiliche Eskalation Zustände schaffen wie Anfang der 1990er Jahre bei den Republikanern oder der DVU, wo auf allen Ebenen Fraktionen zerbrachen und ein Großteil der für sie gewählten Abgeordneten am Ende der Legislaturperiode nicht mehr der Partei angehörte, für die sie gewählt worden waren, könnte dies Wähler wieder zurück in die massenhafte Wahlenthaltung treiben. Am Ende könnte dann eine Meuthen-AfD an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, weil sie im Osten keine Rolle spielt, und eine „Flügel“-AfD, weil ihr die erforderlichen Stimmen im Westen fehlen.

Kalbitz bleibt trotz AfD-Rauswurf vorerst Mitglied der brandenburgischen Landtagsfraktion

Die Landtagsfraktion der AfD in Brandenburg will aus dem Beschluss des Bundesvorstandes vorerst offenbar keine gleichlautenden Konsequenzen ziehen: Wie Nachrichtenagenturen mitteilen, bleibt Kalbitz Mitglied der Fraktion. Es sei lediglich denkbar, dass der Vorsitz neu bestimmt werde.

