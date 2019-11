Von Greta inspriert? Papst will Klimasünde als „Ökozid“ in Katechismus aufnehmen

„Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter“, so lautet eine Zeile des „Sonnengesangs“ aus der Feder des heiligen Franziskus von Assisi aus dem Jahr 1224/25.

Heute, fast 800 Jahre später, ist von diesem Loblied nur noch wenig in der Gesellschaft zu hören. Die Menschen kämpfen gegen den „menschengemachten Klimawandel“. Dass sich der Papst für den Klimaschutz einsetzt, ist sicherlich nicht ausschließlich auf das Treffen mit der Klimaradikalen Greta Thunberg am 17. April dieses Jahres zurückzuführen.

Bereits im Jahr 2015 erschien die „Laudato si“, eine Enzyklika „über die Sorge für das gemeinsame Haus“. In dieser 108-seitigen Schrift widmete sich Franziskus ausführlich den Themen Klimawandel und Ökologie. Dabei zitiert er die Worte des Patriarchen Bartholomäus aus dem Jahr 1997 wie folgt:

Dass Menschen die biologische Vielfalt in der göttlichen Schöpfung zerstören; dass Menschen die Unversehrtheit der Erde zerstören, indem sie Klimawandel verursachen, indem sie die Erde von ihren natürlichen Wäldern entblößen oder ihre Feuchtgebiete zerstören; dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen und sie krank machen, indem sie die Gewässer der Erde, ihren Boden und ihre Luft mit giftigen Substanzen verschmutzen – all das sind Sünden.“

Diese Sünden sprach nun Papst Franziskus laut „CNS News“ am Freitag im Vatikan vor den Teilnehmern einer Konferenz der Internationalen Vereinigung für Strafrecht an, die vom 13. bis 16. November in Rom tagte. Das Kirchenhaupt kündigte an, die „Sünden gegen die Umwelt“ als eigenes Vergehen in die offizielle katholische Lehre aufnehmen zu wollen.

Zu den Hauptverbrechen dieser Kategorie, die der Papst als „Ökozid“ ansehe, zählen: massive Verschmutzungen von Luft-, Boden- und Wasserssourcen, die großflächige Zerstörung von Flora und Fauna sowie jede Handlung, die zu einer ökologischen Katastrophe führen oder ein Ökosystem zerstören kann.

Ein bestimmtes Verhalten von Unternehmen und Organisationen dürfe nicht „ungestraft“ bleiben, appellierte das Kirchenoberhaupt an die Juristen. Laut „kathnews“ warf er der Justiz vor, dass sie „die Verbrechen der Mächtigsten, besonders die Großverbrechen der Unternehmen“ unbeachtet lasse. Für die Überschuldung von Staaten und die „Plünderung der natürlichen Ressourcen unseres Planten“ sei das globale Finanzwesen verantwortlich. Dies seien „Delikte, die die Schwere von Verbrechen gegen die Menschheit haben“.

Aus diesem Grunde forderte Papst Franziskus die internationale Gemeinschaft auf, den Ökozid als „fünfte Kategorie von Verbrechen gegen den Frieden“ anzuerkennen. Die weiteren vier Verbrechen sind laut Römischem Statut, das im Jahr 1998 vom Internationalen Strafgerichtshof verabschiedet wurde: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Kriegsverbrechen und Aggressionsverbrechen.

Symbole des Nationalsozialismus

Die heutige Wegwerfkultur und andere „psychosozialen Phänomene“ würden eine Bedrohung des Gemeinwohls darstellen und würden eine „Kultur des Hasses“ heimtückisch fördern, betonte Papst Franziskus. Diese Bedrohung hätten oft die Form von „Symbolen und Handlungen, die typisch für den Nationalsozialismus sind“.

Er müsse gestehen, dass er bei einigen Reden von Ordnungshütern oder Regierungschefs an die Reden von Hitler aus den Jahren 1934 und 1936 erinnert werde.

Das sind für Nazismus typische Handlungen, die mit ihrer Verfolgung von Juden, Zigeunern und Homosexuellen das negative Vorbild schlechthin der Wegwerfkultur und der Kultur des Hasses darstellen.“

Das seien Dinge von damals, die heute wieder in Erscheinung treten würden, so der Papst. (sua)