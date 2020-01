Welt Merkel reist am Samstag zu Gespräch mit Putin nach Moskau

Bundeskanzlerin Merkel will am Samstag nach Moskau reisen und dort zu Gesprächen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zusammenkommen. Bei einem Arbeitsmittagessen sollen demnach aktuelle internationale Fragen, wie die Lage in Syrien, Libyen, Irak, Iran und in der Ukraine im Mittelpunkt stehen.