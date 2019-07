Pfarrer kritisiert Fake News in den USA: Die Situation im Migrantenlager hat mich positiv beeindruckt

Zu den am Dienstag erhobenen Anschuldigungen im Veröffentlichen OIG-Bericht des Büros des Generalinspekteurs wegen angeblich alarmierender hygienischer Zustände in den Migrantenlagern an der mexikanischen Grenze, wandte sich der bekannte hispanische Pfarrer Samuel Rodriguez mit seinen gegensätzlichen Eindrücken an die Öffentlichkeit.

Der Präsident der „National Hispanic Christian Leadership Conference“, der seit Jahren die unterschiedlichen US-Präsidenten – von George W. Bush und Barack Obama bis hin zu Donald Trump – in Fragen der Einwanderung berät, wurde selbst Zeuge der Krisensituation in einem Lager.

Im Interview mit „Fox“ kritisierte der Migrationsverfechter die Darstellung der Situation in den Migrantenlagern in der Öffentlichkeit als verzerrt. „Ganz im Gegenteil“, zu dem was in Medien und von Politikern behauptet wird, „habe ich beeindruckende Menschen auf beiden Seiten gesehen, die alles daran setzten, die schwierigen Bedingungen leichter zu machen. Ich weiß nicht, wo die anderen zu Besuch waren,“ so der Pfarrer, der wegen der vielen schrecklichen Bilder im Fernsehen, das Lager besuchte.

Zudem sprach Rodriguez mit Grenzschutzbeamten vor Ort. Die meisten seien Latinos und viele würden in die Kirche gehen und seien Teil seines christlichen Netzwerks.

Ich habe sie gefragt: ,Hey Leute, habt ihr das inszeniert? Habt ihr hier an der Situation gedreht, um es Leuten wie mir angenehm zu machen? Und sie sagten: ‚Pastor Sam, auf keinen Fall. Du siehst genau das, was hier seit einigen Wochen abläuft. Wir haben nichts geändert, nur weil angebliche Missstände aufgedeckt wurden.'“

Der Pfarrer besuchte am Freitag, dem 28. Juni, ein Grenzschutzlager in El Paso County, Texas, das zuvor von der demokratischen Kongessabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und einigen anderen US-Demokraten angeblich inspiziert und wegen „schlechter Bedingungen“ kritisiert worden war.

Demnach würden mindestens „250 Kinder unter schmutzigen und überfüllten Bedingungen mit unzureichender Ernährung und mangelnder medizinischer Versorgung in der Einrichtung festgehalten werden“. Die „Gefangenen“ seien gezwungen, aus einer Toilettenschüssel zu trinken, hieß es Seitens der Demokraten.

Watch the latest video at foxnews.com

Die Abgeordnete beschuldigte Trump in einem Tweet „Amerika auf Kosten von Migrantenkindern groß“ machen zu wollen. Kinder in den Lagern würden „grausam und unmenschlich“ behandelt.

The GOP’s grand plan to “Make America Great Again” is to hurt children, immigrants, refugees into thinking America isn’t great – that it’s cruel & inhumane – so people don’t come at all.

But America isn’t America at all without immigrants.

To turn them away is Un-American. https://t.co/bpYFCqOxXe

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 3. Juli 2019