25 Millionen Datensätze für ein Jahr: DataMiner David Kriesel zur Pünktlichkeit der Deutschen Bahn

Nach eigenen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn hat der Datenwissenschaftler David Kriesel ein Jahr lang "jeden einzelnen Halt jeder einzelnen Zugfahrt auf jedem einzelnen Fernbahnhof in ganz Deutschland" erfasst und analysiert. 50.000 Halte pro Tag.

In 25 Millionen Datensätzen fand der gebürtige Bonner nicht nur, welche Züge am häufigsten ausfallen, sondern auch, dass er offensichtlich am falschen Ort wohnt und dass die Bahn nicht immer ehrlich ist. So tauchen ausgefallene Züge in der eigenen Pünktlichkeitsstatistik nicht auf. Zudem fand er einige praktische Reisetipps, um Zeit und Geld zu sparen.