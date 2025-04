Tomatensoße gegen Trübsal: Kann rote Power Depressionen stoppen?

Forscher haben untersucht, ob Lycopin, ein natürliches Antioxidans aus der Familie der Carotinoide, das vor allem in roten und rosafarbenen Früchten wie Tomaten und Guaven vorkommt, bei der Behandlung von Depressionen helfen könnte.

Der Zusammenhang zwischen Lycopin und psychischer Gesundheit

Psychische Probleme wie Angstzustände und Depressionen sind laut Studien oft mit niedrigeren Spiegeln an Antioxidantien verbunden. Chronischer Stress kann die HPA-Achse, das Gehirnsystem, das die Stressreaktion des Körpers steuert, überaktivieren. Dies führt zu einem Anstieg der Stresshormone.

Ein Anstieg der Stresshormone kann oxidativen Stress verursachen und die Gehirnzellen schädigen, insbesondere im Hippocampus, welcher eine Schlüsselrolle bei der Stimmungskontrolle spielt.

Eine 2024 in der Fachzeitschrift „Journal of Affective Disorders“ veröffentlichte Studie ergab, dass ein höherer Gehalt bestimmter Carotinoide im Blut, darunter Lycopin, mit einem geringeren Depressionsrisiko verbunden ist. Die Forscher analysierten die Daten von mehr als 7.000 Erwachsenen und stellten fest, dass Menschen mit einem höheren Carotinoidgehalt im Blut seltener unter depressiven Symptomen litten.

Darüber hinaus zeigte Lycopin unter den untersuchten Carotinoiden einen konstanten Zusammenhang mit einem geringeren Risiko für Depressionen. Mit steigendem Lycopingehalt im Blut nahm das Risiko für depressive Symptome weiter ab im Gegensatz zu anderen Carotinoiden ohne Schwellenwert. Mit anderen Worten: Eine höhere Aufnahme von Lycopin war durchweg mit einer besseren psychischen Gesundheit verbunden.

Die Ergebnisse einer weiteren systematischen Überprüfung und Metaanalyse von zwölf Studien mit mehr als 33.000 Teilnehmern deuten darauf hin, dass Antioxidantien in der Nahrung, darunter Lycopin, dazu beitragen können, das Risiko einer Depression zu senken, indem sie oxidativen Stress reduzieren und Hirnschäden vorbeugen.

Der Einfluss der Ernährung

Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wirkt sich stark auf unsere psychische Gesundheit aus. Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an ungesunden Fetten und verarbeiteten Lebensmitteln kann das Risiko einer Depression erhöhen, da sie Entzündungen und oxidativen Stress verursacht. Umgekehrt kann eine pflanzliche Ernährung, die reich an Obst, Gemüse und Antioxidantien wie Lycopin ist, dazu beitragen, Depressionssymptome zu lindern, indem sie Entzündungen reduziert und die Gesundheit des Gehirns unterstützt.

Depressionen stehen in Zusammenhang mit einem chronischen Entzündungszustand, so das Ergebnis einer Metaanalyse, die Daten von mehr als 10.000 Menschen einbezog. Die Studie ergab, dass Personen mit Depressionen durchweg höhere Werte von Entzündungsmarkern wie CRP und IL-6 aufwiesen, was darauf hindeutet, dass chronische Entzündungen eine entscheidende Rolle bei Depressionen spielen.

Forschungsergebnisse zeigen auch, dass eine qualitativ bessere Ernährung, insbesondere durch die Aufnahme von mehr pflanzlichen Lebensmitteln, das Risiko einer Depression senken kann.

„Für Menschen, die das Gefühl haben, dass ihre Symptome aus dem Nichts kommen, kann eine Ernährungsumstellung eine enorme Wirkung haben“, sagt Dr. Josef Witt-Doerring, Gründer und CEO von TaperClinic, ehemaliger medizinischer Beauftragter der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA und Psychiater. Bei Patienten, die sich nach dem Paleo-Prinzip ernähren, hat er bemerkenswerte Verbesserungen beobachtet. Diese Ernährung umfasst alles, was Menschen auch vor „tausend Jahren“ sammeln, pflücken, jagen oder fischen konnten.

„Höchstwahrscheinlich ist die Verbesserung auf die Vermeidung entzündungsfördernder Lebensmittel wie Gluten, Soja und Milchprodukte sowie auf die Reduzierung von Blutzuckerspitzen durch verarbeitete Getreideprodukte zurückzuführen“, so Witt-Doerring.

Wirkmechanismen und aktuelle Erkenntnisse

Lycopin ist ein fettlösliches Antioxidans, das die Blut-Hirn-Schranke überwindet und so zum Schutz und zur Unterstützung der Gehirngesundheit beiträgt. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es zudem den schädlichen Auswirkungen von Umweltgiften und fettreicher Ernährung auf das Gehirn entgegenwirken kann.

„Lycopin fängt freie Radikale ab und reduziert Entzündungen, schützt möglicherweise Neuronen und trägt zur Stabilisierung der Gehirnchemie bei“, sagte Timothy Frie, Ernährungsneurowissenschaftler, Gründer der Neuronutrition Centers of America und Präsident der National Academy of Neuronutrition, gegenüber der Epoch Times.

„Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dieser antioxidative Schutzmechanismus depressive Symptome lindern kann, aber er ist Teil eines umfassenderen biochemischen Puzzles und kein Allheilmittel“, so Frie.

Dieser antioxidative Schutzmechanismus, auch als „oxidative Pufferung“ bezeichnet, ist die körpereigene Methode, schädliche Moleküle, sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, auszugleichen. Dabei kommen Antioxidantien und Enzyme zum Einsatz, die diese Moleküle neutralisieren, die Zellen gesund halten und die Belastung des Körpers reduzieren.

Tierstudien deuten darauf hin, dass Lycopin möglicherweise die Verbindungen zwischen Neuronen oder Gehirnzellen stärken und so depressive Symptome reduzieren kann. Eine Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass Lycopin die Gehirnverbindungen schützt und dazu beiträgt, stressbedingte Hirnschäden bei Mäusen rückgängig zu machen.

Eine weitere Studie an Tieren legt nahe, dass Lycopin die Gesundheit von Darm und Gehirn unterstützt, indem es das Gleichgewicht aufrechterhält. Mäuse, denen 40 Tage lang Lycopin verabreicht wurde, wiesen in den Untersuchungen weniger Darmschäden, Entzündungen und stressbedingte Verhaltensweisen wie Angst und Depressionen auf.

Darm und Gehirn sind über die Darm-Hirn-Achse eng miteinander verbunden. Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit Depressionen oft eine andere Darmflora haben als gesunde Personen. Ein ungesunder Darm kann Entzündungen verursachen, die die Gehirnfunktion beeinträchtigen und zu Stimmungsschwankungen und Depressionen führen können.

„Patienten mit starken Entzündungen, Stoffwechselstörungen (wie Fettleibigkeit oder Diabetes) oder Depressionen im Frühstadium profitieren am meisten von solchen Ernährungsumstellungen“, so Witt-Doerring über seine Erfahrungen.

Lebensmittel als natürliche Lycopinquellen

Tomaten sind eine der reichhaltigsten Quellen für Lycopin. Es bleibt auch in verarbeiteten Tomatenprodukten wie Tomatenmark, Ketchup, Soßen, Säften und Suppen erhalten. Darüber hinaus zeigen Forschungsergebnisse, dass gekochte Tomaten mehr resorbierbares Lycopin, das der Körper verarbeiten kann, enthalten als rohe Tomaten und dass Freilandtomaten einen höheren Lycopingehalt aufweisen als im Gewächshaus angebaute Tomaten.

Zu den weiteren Quellen für Lycopin pro 100-Gramm-Portion gehören:

Kürbis (0,38–0,46 mg)

Süßkartoffel (0,02–0,11 mg)

Rosa Grapefruit (0,35–3,36 mg)

Karotte (0,65–0,78 mg)

Rosa Guave (5,23–5,5 mg)

Wassermelone (2,30–7,20 mg)

Aprikose (0,01–0,05 mg)

Papaya (0,11–5,3 mg)

Hagebutte (0,68–0,71 mg)

Lycopin ist auch als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich, aber es ist empfehlenswert, es über die Nahrung aufzunehmen, da es auch Polyphenole und andere Nährstoffe enthält, die die Gesundheit des Gehirns unterstützen, so Frie. Da Lycopin außerdem fettlöslich ist, wird es vom Körper besser aufgenommen, wenn es zusammen mit gesunden Fetten verzehrt wird.

„Noch wichtiger ist es allerdings, sich auf die Ursachen zu konzentrieren. Wenn die Depression einer Person auf chronische Einsamkeit, Arbeitsstress oder Drogenkonsum zurückzuführen ist, wird Lycopin allein nicht viel bewirken“, sagte Witt-Doerring.

„Es schadet nicht, mehr Lycopin durch die Ernährung aufzunehmen – es ist eine sichere und potenziell vorteilhafte Maßnahme. Es ist jedoch wichtig, realistisch zu bleiben. Kein einzelner Nährstoff kann Depressionen ‚heilen‘. In Kombination mit anderen Änderungen des Lebensstils können diese Veränderungen jedoch einen tiefgreifenden Einfluss auf die psychische Gesundheit haben“, so Witt-Doerring.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Can Lycopene Be a Natural Antidepressant? Here’s What Research Says“. (redaktionelle Bearbeitung cs)