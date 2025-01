Wirtschaft Kann Südostasien helfen?

Studie: China hat starken Einfluss auf Häfen Südostasiens

Ein Tiefwasserhafen in Myanmar, weitere Beteiligungen an Häfen in Singapur, Malaysia und Thailand: China hat sich überall in Südostasien ausgebreitet. Auch in Vietnam, Kambodscha, Indonesien und auf den Philippinen. Das macht es schwierig für europäische Unternehmen, dort Alternativen zum chinesischen Markt zu finden.