USA: Die Produktion aus Übersee zurückholen – Schaffung eines „Netzwerks für wirtschaftlichen Wohlstand“

Mit Nachdruck treibt die Trump-Administration eine Initiative zum Abzug globaler, industrieller Lieferketten aus China an. Es werden neue Zölle in Erwägung gezogen, um Peking für seinen Umgang mit dem Ausbruch des KPCh-Virus* zu bestrafen. Dabei setzt sie auf ein Bündnis „vertrauenswürdiger Partner“.

US-Präsident Donald Trump, der inmitten der Pandemie die Kritik am chinesischen Regime verschärft hat, hat seit langem angekündigt, die Produktion aus Übersee zurückholen zu wollen.

Die wirtschaftlichen Schäden und die große Zahl der Virustoten treibt die Regierung momentan dazu an, die US-Produktion und die Lieferketten aus China weg zu verlagern und die Abhängigkeit vom Reich der Mitte zu verringern. Und das selbst mit dem Risiko, dass sie nicht in die USA zurückkehren, sondern in andere Nationen gingen.

„Wir haben in den letzten Jahren daran gearbeitet, [die Abhängigkeit unserer Lieferketten von China zu verringern,] aber wir geben dieser Initiative jetzt neuen Schwung“, sagte Keith Krach, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, gegenüber Reuters.

Sorgen um Geschäfte mit China

„Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wo die kritischen Bereiche liegen und wo es kritische Engpässe gibt“, sagte Krach und fügte hinzu, dass die Angelegenheit für die Sicherheit der USA von zentraler Bedeutung sei und dass die Regierung bald neue Maßnahmen ankündigen könnte.

Das US-Handelsministerium, das Außenministerium und andere Behörden suchen nach Möglichkeiten, Unternehmen dazu zu bewegen, sowohl die Beschaffung als auch die Produktion aus China zu verlagern. Steueranreize und mögliche Subventionen für die Rückverlagerung gehören zu den Maßnahmen, die in Betracht gezogen werden, um Veränderungen voranzutreiben, so derzeitige und ehemalige Beamte gegenüber Reuters.

„Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die von der Regierung vorangetrieben werden“, sagt ein Beamter. Die Behörden sondierten, welche Produktion als „wesentlich“ eingeschätzt werden sollte und wie diese Waren außerhalb Chinas hergestellt werden könnten.

Trumps Chinapolitik wurde durch hinter den Kulissen stattfindenden Auseinandersetzungen zwischen Beratern des Handels und China-Falken bestimmt. Jetzt sagen Letztere, dass ihre Zeit gekommen sei.

„Dieser Moment ist eine maximale Katastrophe. Die Pandemie hat all die Sorgen, die die Menschen bezüglich Geschäften mit China hatten, bestätigt“, sagte ein anderer hoher US-Beamter. „All das Geld, das zuvor durch Geschäfte mit China verdient worden ist, wurde jetzt von dem wirtschaftlichen Schaden – verursacht durch das Virus – um ein Vielfaches in den Schatten gestellt“, sagte er.

Schaffung eines „Netzwerks für wirtschaftlichen Wohlstand“

Trump hatte wiederholt gesagt, dass er für chinesische Waren im Wert von 370 Milliarden Dollar die derzeit geltenden Zölle von bis zu 25 Prozent erhöhen könnte. Das bedeute aber nicht, dass Trump vor neuen Zöllen zurückschrecken werde, sagen Beamte.

Andere Möglichkeiten, China zu bestrafen, könnten Sanktionen gegen Beamte oder Unternehmen sein sowie engere Beziehungen zu Taiwan, der selbstverwalteten Insel, die Peking als sein Territorium betrachtet.

Laut Quellen sind die Diskussionen über die Bewegung von Lieferketten konkret, robust und multilateral.

Die Vereinigten Staaten drängten darauf, ein Bündnis „vertrauenswürdiger Partner“ unter der Bezeichnung „Netzwerk für wirtschaftlichen Wohlstand“ zu schaffen, sagte ein Beamter. Es werde Unternehmen und zivilgesellschaftliche Gruppen einschließen, die in allen Bereichen – von der digitalen Wirtschaft über Energie und Infrastruktur bis hin zu Forschung, Handel, Bildung und Gewerbe – nach den gleichen Standards arbeiten, sagte er.

Die US-Regierung arbeite mit Australien, Indien, Japan, Neuseeland, Südkorea und Vietnam zusammen, um „die Weltwirtschaft voranzubringen“, sagte Außenminister Mike Pompeo am 29. April. Zu den Diskussionen gehöre auch, „wie wir Lieferketten umstrukturieren (…) um zu verhindern, dass so etwas jemals wieder geschieht.“

Auch Lateinamerika könnte eine Rolle spielen. Der kolumbianische Botschafter Francisco Santos sagte im April, er befinde sich in Gesprächen mit dem Weißen Haus, dem Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten, dem US-Finanzministerium und der US-Handelskammer zu einem Vorstoß, US-Unternehmen zu ermutigen, einige Lieferketten aus China herauszuholen und näher nach Hause zu verlagern.

Kein Ansturm der Unternehmen

China hat die Vereinigten Staaten 2010 als weltweit führendes Produktionsland überholt und war nach Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2018 für 28 Prozent der globalen Produktion verantwortlich.

Die Pandemie hat die Schlüsselrolle Chinas in der Versorgungskette für Generika, die die Mehrheit der Verschreibungen in den Vereinigten Staaten ausmachen, deutlich gemacht. Sie zeigte auch die Dominanz Chinas bei Produkten wie Wärmebildkameras, die benötigt werden, um Arbeiter auf Fieber zu testen.

Viele US-Unternehmen haben stark in die chinesische Produktion investiert. Ein Großteil ihres Umsatzes ist von den 1,4 Milliarden Chinesen abhängig. „Eine Diversifizierung und eine gewisse Redundanz in den Lieferketten ist sinnvoll angesichts des Risikos, das die Pandemie aufgedeckt hat“, sagte Doug Barry, Sprecher des U.S.-China Business Council. Noch finde das bei den Firmen noch nicht so großen Anklang.

John Murphy, Senior-Vizepräsident für internationale Politik bei der US-Handelskammer, sagte, dass die US-Hersteller bereits 70 Prozent der derzeitigen pharmazeutischen Nachfrage deckten.

Der Bau neuer pharmazeutischer Anlagen in den Vereinigten Staaten könne fünf bis acht Jahre dauern, sagte er. „Wir machen uns Gedanken darüber, dass die Beamten die richtigen Fakten erhalten müssen, bevor sie nach Alternativen suchen“, sagte Murphy.

(Mit Material von Reuters)

* Anmerkung der Red.: Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, auch als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben

Das Original erschien in The Epoch Times (deutsche Bearbeitung von mk)

Originalartikel: Trump Administration Pushing to Rip Global Supply Chains From China: Officials

