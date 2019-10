Wirtschaft » News » Wirtschaft » Unternehmen Unsicherheiten in Autoteile-Zuliefererindustrie: Brose baut 2.000 Arbeitsplätze in Deutschland ab

Der Autozulieferer Brose will rund 2.000 Arbeitsplätze bis Ende 2022 in Deutschland abbauen. Betroffen sind die Standorte Bamberg, Hallstadt, Coburg, Würzburg und Berlin, wie das Unternehmen am mitteilte.