Der Glaube und polnische Militärtaktiken besiegten die Sowjetarmee in der Schlacht von Warschau vor 100 Jahren

Der 15. August dieses Jahres markierte den 100. Jahrestag des Durchbruchs der Polen in ihrem Kampf gegen die Sowjets im Jahr 1920, der zum Sieg Polens führte. Das hinderte Sowjetrussland daran, die kommunistische Revolution für die folgenden 19 Jahre nach Ost- und Mitteleuropa zu exportieren.

Die entscheidende Schlacht, die am 12. August 1920 in Warschau, Polen, begann, wurde von den Sowjets verloren, die am 18. August den allgemeinen Rückzug begannen. Professor Andrzej Nowak, ein polnischer Historiker, Publizist und Professor für Geisteswissenschaften an der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen, sprach mit The Epoch Times über die Umstände, die zum polnischen Sieg in der Schlacht von Warschau führten, die Nachwirkungen, die Bedeutung dieses Sieges für Europa und die Welt.

Professor Nowak ist Autor von mehr als 30 Büchern, darunter ein Buch über den sowjetisch-polnischen Krieg, der zur Schlacht bei Warschau führte „Die Niederlage des bösen Imperiums. Das Jahr 1920“ (auf Polnisch: „Klęska imperium zła. Rok 1920“).

Warum Sowjetrussland vor 100 Jahren in Polen einmarschierte

„Russland ist zu dem Ort geworden, an dem, entgegen der Erwartung von Marx, die im 19. Jahrhundert im Westen gegründete kommunistische Ideologie zum ersten Mal triumphierte. Eine Revolution, die sich auf die kommunistische Ideologie gründet, hat in Russland erstmals Fuß gefasst“, sagte Prof. Nowak. Die Verbindung russischer imperialer Traditionen mit der kommunistischen Ideologie führte zu einer spezifischen Politik, die von Wladimir Lenin und anderen Führern der bolschewistischen Revolution übernommen wurde, sagte Nowak. „Sie wollten die Revolution sofort auf Europa ausdehnen, wo ihr ideologisches Zentrum war.“

Deutschland – damals die größte Wirtschafts- und Militärmacht in Europa – hatte auch die größte Arbeiterklasse, die stärkste Arbeiterpartei, so dass es das Ziel der russischen Sowjetführung war, sich nach Deutschland durchzukämpfen, erklärte Nowak.

Dieses Ziel wurde realistischer, nachdem Deutschland 1918 im Ersten Weltkrieg besiegt worden war, als Lenin die Westfront der sowjetischen Roten Armee errichtete, um die bolschewistischen Ambitionen, über Polen nach Deutschland zu durchbrechen, zu verwirklichen, sagte Nowak.

Ein sowjetisches Ministerium (Volkskommissariat der Nationalitäten), damals unter der Leitung von Joseph Stalin, wurde mit der Vorbereitung der militärischen Offensive beauftragt. In seinem 1918 veröffentlichten Artikel bezeichnete Stalin Polen und andere Länder zwischen Russland und Deutschland als „eine Trennlinie“, d.h. „eine dünne Trennlinie, die die Sowjetarmee mit ihrer ‚eisernen Faust‘ durchbrechen musste, um Berlin so schnell wie möglich zu erreichen“.

„Die Bolschewiki wollten, dass der Kommunismus nicht nur in ganz Europa, sondern tatsächlich auf der ganzen Welt triumphiert“, sagte Nowak. Allerdings mussten die Bolschewiki ihre Offensive an der Westfront wegen des Ausbruchs des Bürgerkriegs in Sowjetrussland, wo sie gegen vereinte antikommunistische Oppositionskräfte kämpften, bis 1920 verschieben.

Der sowjetisch-polnische Krieg brach aus

1920 trat der sowjetisch-polnische Krieg in seine entscheidende Phase ein, als die sowjetische Rote Armee mit den Vorbereitungen für einen massiven Einmarsch in Polen begann, sagte Novak. Er fügte hinzu, er habe die sowjetischen Vorbereitungen auf der Grundlage einer detaillierten Dokumentation, die er in Militärarchiven in Moskau gefunden habe, recherchiert.

Der damalige polnische Staatschef und Oberbefehlshaber Jozef Pilsudski startete im Frühjahr 1920 in Erwartung eines sowjetischen Angriffs eine Präventivoffensive zur Befreiung der Ukraine von der sowjetischen Vorherrschaft. Das politische Ziel seiner Aktion war es, ein Bündnis zwischen Polen und der Ukraine zu bilden, das beide Länder entweder vor dem bolschewistischen oder dem russischen Neoimperialismus schützen und den Grundstein für die regionale Sicherheit legen konnte, sagte Nowak.

Pilsudskis Plan scheiterte jedoch, weil die polnischen Streitkräfte nicht ausreichten, um die Souveränität der Ukraine zu schützen, und die Westmächte die Unabhängigkeit der Ukraine nicht als wichtig erachteten, sagte Nowak.

Der Kommandeur der sowjetischen Invasion Michail Tuchatschewski gab seiner fast 5 Millionen Soldaten zählenden Armee den Befehl „über die Leiche Weißpolens nach Berlin“. Die polnische Armee hatte laut Nowak nur etwa 900.000 Soldaten.

Die Bolschewiki benutzten den Begriff „weiß“ in Bezug auf antikommunistische Kräfte, während sie ihre Armee „rot“ nannten.

Tuchatschewskis Hauptziel war es, Berlin so schnell wie möglich zu erreichen, und deshalb entwickelte er eine Taktik, Warschau im Norden einzukreisen und so die Kommunikationslinien zu verbreiten. „Dieses Manöver ermöglichte es Pilsudski, der sowjetischen Armee einen tödlichen Schlag zu versetzen“, indem er einen hervorragenden Plan vorbereitete, sie von Süden her anzugreifen, und am 15. August 1920 zerschlugen die polnischen Streitkräfte die feindliche Armee vollständig und zwangen sie zu einer panischen Flucht. Polen nahm 100.000 Soldaten der Roten Armee gefangen, sagte Nowak.

Lenin erklärte „auf einem sowjetischen kommunistischen Parteitag im September 1920, dass es eine einzigartige, beispiellose Niederlage war, die Niederlage der Roten Armee und die Niederlage der sowjetischen Strategie“, sagte Nowak.

Wie es zum polnischen Sieg kam

Lenin sollte eine gewisse Verantwortung für die Niederlage tragen, weil er befahl, zwei Fronten gleichzeitig zu öffnen, eine Aufgabe, der die Rote Armee nicht gewachsen sei.

Zusätzlich zur polnischen Offensive eröffnete Lenin einige Wochen vor der Offensive in Warschau die von Stalin angeführte zweite Front im Südwesten mit dem Ziel, den südlichen Teil Polens und Südeuropa einschließlich der Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich, Rumänien und Italien zu erobern. Stalin habe Lenin in einem Telegramm bestätigt, dass dieser Plan realisierbar sei, sagte Nowak.

Wichtiger als ein Missverständnis und Fehler der sowjetischen Führung war jedoch „die Haltung der polnischen Soldaten und vor allem das patriotische Nationalbewusstsein der polnischen Bevölkerung“.

Bevor sie Polen angriffen, hatten die Bolschewiki erfolgreiche Eroberungen im ehemaligen Russischen Reich gemacht, „indem sie sich auf Parolen der Klassenrache, der Anomie – soziale Instabilität, die durch die Erosion von Moral, Normen und Werten in einer Gesellschaft verursacht wird – und das Fehlen eines Gefühls der nationalen Identität der Menschen, die sie eroberten, stützten“.

In Polen haben die gleichen Slogans unterdessen nicht funktioniert. Als die Bolschewiki polnische Arbeiter und Bauern, die hauptsächlich die polnische Armee ausmachten, aufforderten, auf ihre Offiziere zu schießen und sich der Roten Armee anzuschließen, um Warschau zu erobern, hatte das keine Wirkung, so Nowak.

Polnische Soldaten hatten ein starkes Nationalbewusstsein und einen Sinn für Patriotismus und „wollten sich nicht den Bolschewiken gegen das polnische Heimatland anschließen, sondern beschlossen, es zu verteidigen“. Die Polen behandelten Russland historisch gesehen als Eindringling und Feind, der einen großen Teil Polens annektierte und Polen unterdrückte.

Ein weiterer Grund war, dass die Polen davon überzeugt waren, dass sie eine auf dem Christentum basierende Beziehung zur westlichen, lateinischen Zivilisation haben, so dass sie glaubten, dass „der Bolschewismus [und] die kommunistische Ideologie diese Zivilisation untergraben bzw. zerstören“ wollte.

„Polen erwies sich 1920 einfach als eine reife, europäische Nation und nicht nur als eine Masse von Klassenhass“, sagte Nowak.

Das Wunder an der Weichsel

Einige Polen glauben, dass die göttliche Vorsehung der polnischen Armee geholfen hat, die Schlacht von Warschau zu gewinnen, und deshalb wird die Schlacht manchmal als „Das Wunder an der Weichsel“ bezeichnet. Der 15. August, der Tag, an dem die polnische Armee den Durchbruch in der Schlacht erzielte, fiel mit Mariä Himmelfahrt zusammen, einem katholischen Feiertag, der für polnische Katholiken besonders wichtig ist.

Nach Angaben von „Catholic Insight“ führte Pater Ignacy Skorupka, der den Schrecken in den Augen junger polnischer Soldaten sah, „am Rande des Dorfes Ossowo eine Reihe von Soldaten an, die ein Holzkruzifix in der Hand hielten, in den Tod rannten und ‚für Gott und für die Heimat‘ sprachen“.

Kardinal Aleksander Kakowski sagte laut „Catholic Journal“ in seinem Tagebuch: „Junge Soldaten, die ich in einem Lazarett für Verwundete besuchte, erzählten mir die Einzelheiten des Todes von Pater Ignacy Skorupka. Gleichzeitig erzählten die gefangenen Bolschewiki die Muttergottes über einem Priester, der als Leibwächter verkleidet war und ein Kreuz hielt.“

„Einer der wichtigen Gründe für den Widerstand der polnischen Gesellschaft gegen die kommunistische Ideologie war gerade die christliche Tradition und das tiefe Misstrauen gegenüber einer Ideologie, die offen unter antireligiösen Bannern auftrat“, sagte Nowak.

Daher erkannten die Polen die Bolschewiki vor allem aufgrund antireligiöser Propaganda. Die Mehrheit von ihnen waren Katholiken, die tief an ihre Religion glaubten und die bolschewistische Invasion nicht nur als einen Angriff auf Polen, sondern als einen Angriff auf die Grundlagen der Zivilisation und des Christentums betrachteten, was sie noch mehr motivierte, ihr Land und ihre Zivilisation zu verteidigen.

Eine solche Haltung wurde durch die Unterstützung der katholischen Kirche verstärkt, die öffentliche Gebete organisierte. Papst Benedikt XV. unterstützte den Kampf Polens gegen die Bolschewiki nachdrücklich. Viele katholische Geistliche schlossen sich damals der polnischen Armee an, um Unterstützung zu leisten, und einige verloren in der Schlacht ihr Leben, so Nowak.

„Das Konzept des Wunders an der Weichsel … wurde mit einer gewissen politischen Perspektive konzipiert“, meinte Nowak. Er erklärte, dass die politische Opposition Pilsudskis, die die Mehrheit im polnischen Parlament innehatte, versuchte, Pilsudskis Rolle beim Sieg zu schmälern. Die Opposition hob verschiedene Faktoren hervor, die zum Sieg beitrugen, darunter die Intervention der Vorsehung.

Nowak ist der Ansicht, dass diese beiden Konzepte nicht widersprüchlich sind, da Pilsudski, sein Stabschef der Armee und die kommandierenden Generäle sowie die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft durch die katholische Kirche und den Glauben der Polen eine bedeutende Rolle beim Sieg gespielt haben.

Wie Europa und die USA auf die bolschewistische Invasion reagierten

„Die westeuropäischen Länder waren damals von einem Trauma durch die gigantischen Verluste betroffen, die sie im Ersten Weltkrieg erlitten hatten“, so Nowak, „und wollten sich an keinem neuen Krieg beteiligen.“

„Sie glaubten, dass die internationale Ordnung auf der Zusammenarbeit traditioneller Imperien beruhen sollte und dass Osteuropa unter der Kontrolle eines dieser Imperien stehen müsse.“

Frankreich und Großbritannien wollten die Kontrolle über Osteuropa nicht an Deutschland abgeben, da es als im Ersten Weltkrieg besiegter Feind galt, so dass sie nur mit Russland verhandeln konnten. Frankreich wolle jedoch nur mit dem antikommunistischen Russland verhandeln, sagte Nowak. Daher behandelte Frankreich Polen als einen „Ersatz“-Verbündeten und verkaufte große Mengen an Munition und militärischer Ausrüstung an Polen, ohne die Polen nicht hätte kämpfen können.

Großbritannien war jedoch bereit gewesen, mit Russland zu verhandeln, egal ob es kommunistisch war oder nicht, sagte Nowak. Als sich 1920 die Rote Armee Warschau näherte, diskutierte der britische Premierminister David Lloyd George mit Lew Kamenjew, der drittwichtigsten Person im sowjetischen Politbüro und Lenins Stellvertreter, über die neue europäische Ordnung mit Polen unter sowjetischer Herrschaft.

Lloyd George versuchte, Russland auf Kosten Polens zu besänftigen und verlangte lediglich, dass Sowjetrussland seine Offensive an der polnisch-deutschen Grenze einstellt, da er nicht wolle, dass Russland mit Deutschland fusioniert, sagte Nowak. Das Vereinigte Königreich verbot 1920 auch jegliche Hilfe für Polen.

U.S.-Präsident Woodrow Wilson hat auf internationaler Ebene nichts unternommen, weil der Senat nach dem Ersten Weltkrieg die Ratifizierung eines Friedensvertrags blockierte.

Der Staatssekretär in der Wilson-Administration Bainbridge Colby gab wenige Tage vor der Schlacht von Warschau eine Erklärung ab, in der es hieß, dass „die territoriale Integrität und die wahren Grenzen Russlands respektiert werden sollen. Diese Grenzen sollten das gesamte ehemalige Russische Reich mit Ausnahme Finnlands selbst, des ethnischen Polens … umfassen. Die Bestrebungen dieser Nationen nach Unabhängigkeit sind legitim. Jede von ihnen wurde gewaltsam annektiert, und ihre Befreiung von der unterdrückenden Fremdherrschaft beinhaltet keine Aggressionen gegen die territorialen Rechte Russlands und wurde von der öffentlichen Meinung aller freien Völker sanktioniert.“

Besonders erwähnenswert ist die Initiative einer Gruppe von über zwanzig freiwilligen amerikanischen Fliegern, die die „Kościuszko Squadron“ ins Leben riefen, um den Kampf der polnischen Armee gegen die Bolschewiken zu unterstützen, sagte Nowak. Eines ihrer Mitglieder war Merian Cooper, der später einen berühmten Abenteuerfilm, King Kong, produzierte.

Die Nachwirkungen des sowjetisch-polnischen Krieges

„Polen hatte seine Unabhängigkeit für die nächsten 19 Jahre gerettet“, meint Nowak. Lenin sprach davon, die kleinen baltischen Länder in einer Woche nach der Eroberung Polens zu zerschlagen, so dass es möglich gewesen wäre, dass Länder wie Litauen, Lettland, Estland und Finnland ihre Unabhängigkeit verloren hätten, wenn die Bolschewiki gewonnen hätten.

Die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und andere mittel- und osteuropäische Länder hätten ebenfalls erobert werden können, fügte Nowak hinzu.

Der Sieg Polens über Russland gab diesen Ländern eine „unbezahlbare“ Gelegenheit, ihre Wirtschaft, Kultur und Sprache zu entwickeln, eine Generation aufzuziehen und ihr die Ideale der Unabhängigkeit zu vermitteln, bevor 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach.

„Es war sehr, sehr wichtig, dass es nicht die sowjetische Kultur mit der russischen Sprache war“, sondern dass jedes Land seine nationale Kultur entwickelte.

Diese 19 Jahre Unabhängigkeit ermöglichten es diesen Ländern, den Zweiten Weltkrieg und etwa 45 Jahre kommunistischer Herrschaft nach dem Krieg zu überstehen, sagte Nowak. Sie hat die Freiheitsbewegungen in Ländern, die seit 1945 unter sowjetischer und kommunistischer Herrschaft standen, angeheizt und 1989 in Polen die 10-Millionen-Solidaritätsbewegung ins Leben gerufen, die „dem Sowjetimperium einen tödlichen Schlag versetzte“.

Der Polnische Sieg ist eine Warnung für die moderne Welt

Für den Westen ist die wichtigste Lehre aus dem polnischen Sieg, dass die Politik der Beschwichtigung durch Zugeständnisse an ein aggressives Imperium wie das Sowjetregime auf Kosten der schwächeren Länder auf diejenigen zurückschlagen wird, die solche Zugeständnisse gemacht haben, erklärt Nowak.

Polen stoppte 1920 die expansionistischen Ambitionen des sowjetischen totalitären Imperiums, doch 1939 kehrte der sowjetische Totalitarismus zurück.

Deutschland und die Sowjetunion schlossen im August 1939 den nationalsozialistisch-sowjetischen Nichtangriffspakt, der ein geheimes Protokoll zur Aufteilung Polens und der baltischen Länder in eine deutsche und eine sowjetische Einflusssphäre beinhaltete. Er ermöglichte es den Deutschen und den Sowjets, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 von Westen und Osten her in Polen einzufallen, während Frankreich und Großbritannien nichts unternahmen.

Infolgedessen forderte der Zweite Weltkrieg Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt, und die Sowjetunion wurde nicht aufgehalten, als sie 1945 ihre Herrschaft auf Mittel- und Osteuropa ausweitete.

Während des sowjetischen Einmarsches in Polen 1920 befahl der Chef der sowjetischen Spezialsicherheitskräfte, ein System von Konzentrationslagern in Sowjetrussland und auf eroberten Gebieten einzurichten, um alle Gegner der Sowjetherrschaft zu inhaftieren, sagte Nowak.

Die ersten Konzentrationslager für Dissidenten und Gegner der kommunistischen Herrschaft wurden 1918 in Sowjetrussland eingerichtet und gingen einer ähnlichen Form der Unterdrückung in der ganzen Welt voraus. Nach Angaben des ehemaligen sowjetischen militärischen Nachrichtenoffiziers und populären Historikers Viktor Suvorov schickte Adolf Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg Gestapo-Offiziere nach Sowjetrussland, um die Erfahrungen zu studieren, die die Sowjets bei der Errichtung von Konzentrationslagern gesammelt hatten.

Die „Zivilisation der Konzentrationslager“ sei die Grundlage der kommunistischen Ideologie, sagte Nowak.

Die kommunistische Ideologie regiert noch immer in einigen Ländern wie China und Nordkorea, in denen die Menschen keine Religionsfreiheit genießen, sagte Nowak. In China würden Katholiken, Falun-Gong-Anhänger und Muslime wegen ihres Glaubens verfolgt, sagte Nowak. Unabhängige Glaubensrichtungen, die nicht von der Kommunistischen Partei Chinas regiert werden, werden dort verfolgt, fügte er hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Faith and Polish Military Tactics Defeated the Soviet Army at the Battle of Warsaw 100 Years Ago (deutsche Bearbeitung hl)