Nach dem dringenden Appell von Bossche an die WHO: Antwort der Impfkommission

Der Top-Virologe Geert Vanden Bossche warnte davor, Impfungen inmitten der Pandemie durchzuführen. Er sagt, dadurch würde unter anderem das Virus stärker. Deutsche Behörden wollen sich nicht zu seinen Aussagen äußern.

Seit Beginn der Corona-Krise wurden zahlreiche Gesetze geändert, Verordnungen beschlossen und Empfehlungen ausgearbeitet. Wenn es jedoch um die Frage der Impfsicherheit geht, scheint ein empfindlicher Nerv in der Politik getroffen.

Nach Aussage des Virologen Geert Vanden Bossche soll die Impfung von Menschen mitten in einer Pandemie dazu führen, dass das Virus ansteckender wird. Damit werde auch die Resistenz der Viren zunehmen. Zudem wird laut Bossche die Massenimpfung gegen das Corona-Virus „höchstwahrscheinlich die adaptive Immunflucht weiter verstärken, da keiner der aktuellen Impfstoffe die Übertragung der viralen Varianten verhindert“.

Weiter sagte der Mediziner in einem Interview mit Dr. Philip McMillan: „Die selektive Immunevasion begünstigt auch die weitere Verbreitung hochinfektiöser Stämme, da die Massenimpfung die Impfstoffempfänger zunehmend zu asymptomatischen Spreadern macht. Letztere übertragen hochinfektiöse Viren auf die ungeschützten oder noch nicht infizierten Personen. Dies ist genau das Gegenteil von dem, was die Impfstoffe tun sollten.“

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wollte sich zu den Worten des Mediziners nicht äußern. „Die Beurteilung der Aussagen von Einzelpersonen gehört nicht zu den Aufgaben des Paul-Ehrlich-Instituts als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel“, hieß es von PEI-Pressesprecherin Susanne Stöcker. Da der Aufruf des Virologen sich an die WHO richtet, sollte die Epoch Times dort nach einer Einschätzung fragen.

Anfrage der Epoch Times bei der Ständigen Impfkommission

Parallel fragten wir bei der an das Robert Koch-Institut angegliederten Ständigen Impfkommission (STIKO) nach, um zu erfahren, wie diese die Aussage Bossches bewertet. Generell, so ließ die STIKO über RKI-Pressesprecherin Simone Glasmacher mitteilen, bewerte auch die Ständige Impfkommission oder ihr Vorsitzender „keine Einzeläußerungen“.

Ganz allgemein kann man sagen, dass Mutationen immer nur bei Virus-Replikation möglich sind“, antwortete Glasmacher.

Weiter hieß es:

„Also: Je mehr Virusvermehrung, desto mehr Mutationen. Will man Mutationen vermeiden, muss man Virusreplikation verhindern. Die Mutationen sind weitgehend ungerichtet und werden bei entsprechendem Selektionsdruck eben selektiert. Eine Zunahme der Immunität kann den Selektionsdruck auf das Virus erhöhen, aber eben nur, wenn der Selektionsdruck bei Virusvermehrung besteht. Besonders ungünstig sind ‚Teilimmunitäten‘ die noch Virusreplikation in Anwesenheit von Antikörpern ermöglichen. Wenn die Immunität durch Erkrankung entsteht, gäbe es sehr viele Kollateralschäden durch überlastete Kliniken, die man durch die Nutzung der Impfung alle vermeiden kann. In welcher Form zukünftig Anpassungen der Impfstoffe erforderlich sein werden, ob zum Beispiel wie bei Influenza eine jährliche Anpassung erforderlich ist, wird sich zeigen.“

Auch Bezug nehmend auf die Warnung des Lungenarztes Dr. Wolfgang Wodarg, dass „Thrombosen, Herzinfarkte und Hirnblutungen nach allen Impfstoffen möglich“ seien, teilte die STIKO mit, dass sie „generell keine Äußerungen Einzelner“ kommentiere. Die Zulassungsbehörden würden Nutzen und Risiken eines Impfstoffs sehr sorgfältig bewerten. Das würde auch die STIKO vor einer Entscheidung über eine Impfempfehlung tun.

Weiter nahm Epoch Times Bezug auf eine Aussage des STIKO-Vorsitzenden Professor Dr. Thomas Mertens, der laut „NDR“ sagte: „Wenn Sie in einer Gruppe von Menschen impfen, die sowieso ein statistisch hohes Risiko haben, in nächster Zeit zu sterben, dann kann es natürlich auch sein, dass jemand im engeren zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung stirbt.“ Wir wollten wissen: Werden die Impflinge darüber vor der Impfung explizit informiert?

Die Antwort lautete: „Die Umsetzung der Impfung und die Aufklärung der Impflinge ist Ländersache, allerdings ist die Pflicht zur Aufklärung im Berufsrecht der Ärzte und auch in der Rechtsverordnung vorgeschrieben.“

In den Ausführungen des RKI, ob Senioren in Pflegeheimen geimpft werden sollen, in denen kurz zuvor oder zeitgleich COVID-19-Fälle aufgetreten sind, heißt es in der aktuellen Eintragung, dass das RKI keine Bedenken habe:

Kritische Ärzte und Wissenschaftler befürchten jedoch gerade in diesem Punkt, dass eine unerkannte Infektion und eine zusätzliche COVID-19-Impfung den Körper überlastet. Sie sehen in diesem Zusammenhang eine Impfung als Auslöser, wenn auch nicht als direkte Todesursache.

Antworten der STIKO

Konfrontiert mit der Forderung des Patientenvertreters Tobias Schmid, der fordert, dass in den Totenschein das Datum der letzten Impfung, Wirkstoff und Chargennummer eingetragen werden, um Todesfälle nach erfolgter Impfung künftig besser zu erfassen und auszuwerten, erklärte die STIKO:



Die STIKO hat keine Aufgaben im Bereich des Totenscheins.“

Wirkstoff, Chargennummer und Pseudonym der geimpften Person würden von den Impfenden erfasst und im Rahmen des Digitalen Impfquotenmonitorings ans RKI übermittelt. Und auch auf die Idee, die Bestattungsgesetze der Länder um eine entsprechende Regelung zu erweitern, damit ein Zusammenhang zwischen Impfung und Tod besser dokumentiert wird, hieß es:

Die STIKO kommentiert keine Bestattungsgesetze der Länder.“

Geimpfte würden nach Alter und Landkreis erfasst und dem RKI im Rahmen des Digitalen Impfquotenmonitorings (DIM), übermittelt. Wenn alle Bundesländer vollständig über DIM übermitteln, können diese Daten veröffentlicht werden.

Gefragt nach der Herdenimmunität bezüglich SARS-CoV-2 in Deutschland durch COVID-19-Impfungen verwies die RKI-Pressesprecherin auf die auf der RKI-Seite veröffentlichten COVID-19-Impfquoten.

Auf die Frage, wie hoch nach Einschätzung der STIKO die Herdenimmunität bezüglich SARS-CoV-2 in Deutschland ist, verwies man uns auf die aktuellen Impfquoten. Die Immunität aufgrund durchgemachter Infektionen werde derzeit in einer bundesweiten Studie untersucht, hieß es weiter vom RKI.

Bezogen auf Virusmutationen teilte die STIKO mit: „Bei einem ansteckenderen Virus müssen zum Erreichen der Herdenimmunität mehr Menschen immun sein.“ Ein genauer Anteil sei derzeit noch nicht bekannt.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!