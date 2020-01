Experten: Taiwans Wahlergebnis ist eine Ablehnung von Chinas Regime – „Ein Referendum über China“

Es gebe „keinen Zweifel“, dass das Wahlergebnis eine „Ablehnung Chinas“ und „eine Ablehnung der Idee der Wiedervereinigung“ bedeute, sagte June Teufel Dreyer, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Miami und Senior Fellow des Foreign Policy Research Institute, der „The Epoch Times“.

Tsai gewann die Präsidentschaftswahl am 11. Januar und erreichte mit 8,17 Millionen Stimmen – oder rund 57 Prozent der Bevölkerung – die höchste Zahl seit Beginn der ersten direkten Präsidentschaftswahlen auf der selbstverwalteten Insel im Jahr 1996. Ihre Demokratische Fortschrittspartei (DPP) dominierte ebenfalls mit 61 der 113 Sitze im Parlament.

Das Wahlergebnis war eine dramatische Wende für Tsai, die im vergangenen Jahr mit niedrigen Zustimmungsraten zu kämpfen hatte. Seitdem ist Tsais Popularität stark gestiegen, da sie eine harte Haltung gegenüber Peking einnahm und gleichzeitig pro-demokratische Demonstranten in Hongkong unterstützte.

Obwohl die demokratische Insel mit einer eigenen Politik, einem eigenen Wirtschaftssystem und einem eigenen Militär de facto die Unabhängigkeit vom Festland bewahrt, betrachtet das chinesische kommunistische Regime Taiwan als einen Teil seines Territoriums. Peking versucht, mit der Insel unter der Formel „ein Land, zwei Systeme“ zu fusionieren. Das Modell wird der derzeit auch in Hongkong und Macau verwendet.

„Diese Wahl hat nur in höchstem Maße bestätigt, dass die Idee [‚ein Land, zwei Systeme‘] keinen Markt in Taiwan hat“, sagte Richard Bush, Direktor des Center for East Asia Policy Studies an der Brookings Institution, gegenüber NTD nach einer Wahlbeobachtungsveranstaltung in Washington.

Hoffnung auf Demokratie

Derek Mitchell, Präsident des National Democratic Institute und ehemaliger US-Botschafter in Burma, nannte das Wahlergebnis „ein Referendum über China“. Es war auch ein Beispiel für die „stille Mehrheit“, deren Ansichten laut Mitchell nur durch demokratische Abstimmungen verwirklicht werden können.

„Wenn die Leute sagen: In China unterstützt das Volk seine Regierung, dann unterstützen sie alle die … KPCh [Kommunistische Partei Chinas]. Die Antwort ist: Woher weißt du das?“, fragte Mitchell auf der Veranstaltung. „Wir haben gesehen, was die ’schweigende Mehrheit‘ sagt, wenn sie sprechen darf“, fuhr er fort.

Mit Bezug auf die jüngsten Bezirkswahlen in Hongkong, bei denen auch pro-demokratische Kandidaten einen durchschlagenden Sieg errangen, bemerkte Mitchell, dass es ein zunehmendes Engagement der jüngeren Generation gibt.

Das ist die Hoffnung auf die Zukunft der Demokratie, nicht die Älteren, die […] die gleichen alten Denkweisen auf die gleiche alte Art und Weise haben, sondern neue Energie für die Demokratie“, sagte er.

Keine Selbstgefälligkeit

Das chinesische kommunistische Regime ist wahrscheinlich nicht überrascht über den Wahlausgang, aber „sie haben vielleicht nicht erwartet, dass es […] einen so großen Vorsprung geben würde“, sagte Bonnie Glaser, Direktorin des China Power Project am Center for Strategic and International Studies in Washington, bei der Veranstaltung.

Trotz des durchschlagenden Sieges warnten Experten, Taiwan dürfe nicht selbstgefällig werden.

Nichts ist vorbei. Taiwan muss noch seinen Vorsprung halten und erkennen, dass die autoritären Mächte und diejenigen, die die Demokratie nicht mögen, ein langes Spiel setzen“, sagte Mitchell.

Glaser sagte, dass man in den kommenden Jahren eine „Verstärkung des diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen Drucks [durch Peking] auf Taiwan sehen könnte“.

Es gibt eine enorme Menge, die Taiwan tun muss, um den Kampf zu verstärken“, fügte sie hinzu.

Pekings Grenzen

In Bezug auf die Wirtschaft der Insel sagte Bush, dass er nicht erwarte, dass das Festland ernsthafte Bedrohungen für Taiwans Unternehmen darstellen würde, da Peking die Wirtschaftsführer auf der Insel als „eine politische Ressource“ und „eine Wählerschaft innerhalb Taiwans zur Förderung ihrer eigenen Ziele“ sieht.

Stattdessen „hängt Taiwans Wirtschaft mehr von dem ab, was in der Weltwirtschaft und in der US-Politik geschieht“, sagte er.

Angesichts der sich verlangsamenden chinesischen Wirtschaft, der anhaltenden Proteste in Hongkong und der Spannungen zwischen den USA und China, sagte Glaser, dass ein bevorstehender militärischer Angriff auf Taiwan unwahrscheinlich bleibt.

„Es gibt kein ausreichender Grund für Peking, solches Risiko einzugehen“, sagte Glaser. „[Der chinesische Führer] Xi Jinping hat viel zu tun“, fügte sie hinzu.

Der Artikel erschien zuerst bei der Epoch Times USA: Taiwan Election Results a ‘Repudiation of China,’ Experts Say (Übersetzung und Bearbeitung yz/ks)