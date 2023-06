NATO stärkt Präsenz in Asien: Erstes Verbindungsbüro in Japan geplant

Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi (li.) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz am 4. April 2023 in Brüssel. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

Im Juli will die NATO das erste offizielle Verbindungsbüro in der indopazifischen Region eröffnen – in Tokio. Zwei Analysten geben ihre Einschätzungen ab, was der Grund sein könnte.

Russlands Einmarsch in die Ukraine sowie die Bedrohung Taiwans und des indopazifischen Raums durch Peking hat die NATO veranlasst, ein Verbindungsbüro in Japan einzurichten. Analysten zufolge will die NATO ihre Verbindungen in Asien ausbauen, um der kommunistischen Gefahr aus China zu begegnen.

Mitte Mai erklärte der NATO-Botschafter in den USA…