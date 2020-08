Werbespot rekrutiert uigurische Bräute für chinesische Männer

Ein chinesischer Werbespot fordert uigurische Frauen dazu auf, Han-Chinesen zu heiraten. Peking behauptet, die Initiative diene zur „Förderung der ethnischen Einheit“. Menschenrechtsaktivisten sehen dies aber anders.

In einem Fernsehspot heißt es: Es werden „dringend 100 schöne Bräute“ gebraucht – uigurische Bräute für chinesische Männer. Diejenigen, die sich beteiligen, werden belohnt. Aber was ist das Motiv hinter dieser Aktion?

#CCP Advertising for 100 #Uyghur Brides to be married off to #Chinese men.pic.twitter.com/illmkmeXkr

— Arslan Hidayat.ئارسلان ھىدايەت (@arslan_hidayat) July 22, 2020