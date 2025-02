Bahn sperrt Hauptbahnhof Köln für zwölf Stunden

Wegen Modernisierungsarbeiten rund um den Kölner Hauptbahnhof wird der Bahnverkehr am 23. Februar mit Ausnahme der S-Bahngleise für rund zwölf Stunden gestoppt.

Die Bahn baut 25 neue Signale und passt die Leittechnik an, damit in Zukunft die Gleise in beide Fahrtrichtungen genutzt werden können. Das Unternehmen investiert laut Mitteilung rund 22 Millionen Euro.

Von Sonntag, 23.2., 16:25 Uhr, bis Montag, 4:25 Uhr, fahren ab dem Hauptbahnhof keine Züge im Fernverkehr. Sie werden ersatzweise nach Köln Messe/Deutz oder Köln-Ehrenfeld umgeleitet.

Im Nah- und Regionalverkehr fahren nur die S-Bahnen und die Regionalbahn (RB) 25 regulär. Bei den Regionalexpress- oder Regionalbahnlinien kommt es zu Teilausfällen, Umleitungen oder Ausfällen des Halts im Hauptbahnhof. (dpa/red)