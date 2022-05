Bibi und Julian: Trennung nach 13 Jahren

Bianca Heinicke (2.l.) und Julian Classen (3.l.) posierten auf dem grünen Teppich während des Zurich Film Festival am 1. Oktober 2015 in Zürich, Schweiz.

Diese Nachricht wird Millionen Teenies den Glauben an die Liebe rauben: Bibi (29) und Julian (29), das deutsche Influencer-Paar schlechthin (zusammen rund 15 Mio Follower), haben sich getrennt.

Ihre Social-Media-Kanäle BibisBeautyPalace und Julienco sind legendär, ihre Liebesgeschichte hollywoodreif: Bibi und Julian verliebten sich zu Schulzeiten in NRW, nach dem Abi starteten sie zusammen durch, verdienen Millionen als erfolgreiches Influencer-Paar. Zwei süße Kinder krönen das perfekte Luxusleben.

Jetzt soll alles aus sein. „Ja, es stimmt, wir sind getrennt“, bestätigte Julian am späten Freitagnachmittag auf Instagram. „Bibi hat sich getrennt.“ Mehr könne und wolle er zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Die gemeinsamen Kinder stünden jetzt an erster Stelle.

Trotz Millionen Followern, Millionen auf dem Konto und Jetset-Alltag zwischen Köln, Madrid und Dubai hatten sich Bianca Heinicke und Julian Claßen stets eine Prise Bodenständigkeit bewahrt. Hunderte gemeinsame Videos, in denen sich das Paar gegenseitig Streiche spielt, zusammen über Internet-Trash kaputtlacht, Zuschauerfragen beantwortet und Produkte bewirbt, zeugten von knallhartem Geschäftssinn, aber auch – so schien es zumindest – echter Verbundenheit. Es folgten Heiratsantrag, Traumhochzeit, Hausbau, und die Geburt von Lio und Emily. Familienleben, lukrativ inszeniert in Youtube-Clips, Insta-Stories und eigenem Podcast .

Gerüchte um eine Krise von Bibi und Julian waren kürzlich aufgeflammt, als Bilder im Netz auftauchten, die Bibi, offenbar an einem Bahnhof, sehr vertraut mit einem anderen Mann zeigten. Auch Bilder aus London von den beiden sollen im Internet kursieren.

Bibi selbst postete am Freitag auf Instagram einen Boomerang, der sie beim Friseur zeigt und schrieb dazu: „Es steht ne echt krasse Veränderung an…“ (red)