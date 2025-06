Tödliche Messerattacke auf 15-Jährigen in Bayern

Ein 15-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung zwischen jüngeren Menschen im bayerischen Pleinfeld mit einem Messer tödlich verletzt worden. Tatverdächtig war eine 19-Jährige, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Sie wurde nach der Auseinandersetzung am Samstagabend im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen. Warum der Streit eskalierte, war zunächst unklar. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten zwei Gruppen aus Jugendlichen und Heranwachsenden im Pleinfelder Ortsteil Ramsberg aneinander. Demnach eskalierte der Streit aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einer „handfesten körperlichen Auseinandersetzung“, in deren Verlauf der 15-Jährige durch ein Messer schwerste Verletzungen erlitt.

Polizisten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, der Jugendliche starb aber noch am Ort des Geschehens. Bei der folgenden Fahndung wurde die tatverdächtige 19-Jährige noch am Abend in der Nähe gefasst. Parallel begannen Spurensicherungs- und Zeugenbefragungsmaßnahmen. Die Verdächtige soll der Polizei zufolge einem Haftrichter vorgeführt werden. (afp/red)