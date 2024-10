Blaulicht Berliner REWE-Supermarkt

Überfall mit Schusswaffe und Eisenstange – Kassiererin gibt trotzdem kein Geld heraus

In der Hauptstadt werden immer wieder Supermärkte und Lebensmittel-Discounter überfallen. Eine Kassiererin zeigte sich am Montag jedoch, obwohl ein massives Aufgebot an Waffen von den Tätern aufgefahren wurde, unerschrocken.