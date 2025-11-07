Logo Epoch Times

Totschlag

Drogentod von 13-Jähriger: Landgericht Koblenz verhängt lange Freiheitsstrafen

Nach dem Drogentod eines 13 Jahre alten Mädchens hat das Landgericht Koblenz Freiheitsstrafen gegen zwei Angeklagte verhängt. Eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger wurden wegen Totschlags verurteilt, weil sie der 13-Jährigen Drogen gaben.

Drogen (Archivbild)

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Drogentod eines 13 Jahre alten Mädchens in Rheinland-Pfalz hat das Landgericht Koblenz Freiheitsstrafen gegen zwei Angeklagte verhängt. Eine 22 Jahre alte Frau und ein 25 Jahre alter Mann wurden am Donnerstag wegen Totschlags verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Das Gericht sah als erwiesen an, dass sie der 13-Jährigen Drogen gaben.
Der Anklage zufolge boten sie ihr Amphetamin an, was das Mädchen auch genommen habe. Der Mann habe ihr außerdem auf ihren Wunsch hin Methadon gespritzt, was als Ersatzmittel für Heroin genutzt wird. Dem Mädchen sei es danach zunehmend schlechter gegangen. Schließlich starb es.
Gegen den Mann wurde eine Freiheitsstrafe von neun Jahren verhängt, die Frau bekam acht Jahre. Beide sollen außerdem einen Entzug machen. (afp/red)

