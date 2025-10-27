Paketankündigung von DHL nun in 13 Sprachen - Zustellung verbessert

Der Paketdienstleister DHL informiert ihre Kunden ab sofort in 13 Sprachen über die voraussichtliche Zustellung. Die E-Mail, die über den voraussichtlichen Zustelltag und den Ort der Zustellung informiert, ist auf Deutsch, Englisch, Polnisch, Türkisch und Arabisch sowie seit Montag in acht weiteren Sprachen verfügbar, wie DHL mitteilte.

„Dank des Abbaus sprachlicher Hürden erreichen Pakete häufiger direkt beim ersten Zustellversuch die Empfänger.“

Die acht weiteren Sprachen sind Albanisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch und Ukrainisch. Die Übersetzung erfolgt per Klick auf ein Symbol in der E-Mail. Der Inhalt der Nachricht wird dann mit Hilfe des Programms Google Translate übersetzt.

DHL versendet nach eigenen Angaben täglich über zehn Millionen E-Mails zur Paketankündigung. Auch Zusteller des Unternehmens können sich Informationen auf dem Handscanner in insgesamt 20 Sprachen anzeigen lassen. (afp/red)