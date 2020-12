Kinderarzt Eugen Janzen fordert Maskenverbot für Kinder ab Januar

Es gibt sie bunt bedruckt mit Blümchen oder einfarbig. Gesichtsmasken für Kinder. Auch wenn sie schön anzusehen sind, so bergen sie ein nicht zu unterschätzendes Risiko. In einer Studie „auf eigene Faust“ fand der Kinderarzt Eugen Janzen heraus, wie gefährlich die Mund-Nasen-Bedeckungen wirklich sind.

Fast 203.000 Aufrufe in zwei Tagen – das neue YouTube-Video des Kinderarztes Eugen Janzen aus Bad Salzuflen ist wegen der brisanten Informationen heiß begehrt. Dabei geht es um die Maskenpflicht für Kinder. Der Pädiater verspricht in seinem Video, eine „Bombe“ platzen zu lassen und zieht eine Klage beim Menschengerichtshof in Den Haag in Erwägung.

In der Verbreitung seines Videos sieht der Mediziner die „letzte Hoffnung, allen Kindern in Deutschland und Europa, womöglich weltweit, zu helfen“. Dabei gehe es vor allem um die Kinder, die im Unterricht gezwungen werden, Gesichtsmasken zu tragen.

Seit Anfang der Pandemie beschäftigt sich der Kinderarzt bereits intensiv mit dem Thema. Im Sommer hatte er mehrere Hunderte E-Mails an Politiker, beratende Mediziner, an Medien und Kollegen in Uni-Kliniken geschrieben. Er bat darin um Unterstützung einer Studie zu seiner These, wonach Masken – abgesehen von psychologischen Schäden und Verunreinigungen mit Pilzen, Bakterien und Keimen – eine vermehrte CO2-Rückatmung verursachen, was erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder hat.

Der Mediziner erklärt: Durch die erhöhte CO2-Konzentration im Blut erweitern sich die Gefäße. Damit der Blutdruck nicht fällt, produziert die Nebenniere sodann vermehrt Stresshormone, vor allem Adrenalin und Noradrenalin, die gefäßverengend wirken.

Trotz der Brisanz der Thematik erhielt der Arzt keine Resonanz aus der Politik. Im Gegenteil: Ein über YouTube gestarteter Aufruf, mit dem er um Unterstützung einer solchen Studie gebeten hatte, wurde nach zwei Tagen gelöscht. „Es widersprach der Meinung der lokalen Gesundheitsbehörden“, hieß es in der Begründung von YouTube.

Studie „auf eigene Faust“

Viel Zuspruch gab es von Kollegen, auch aus der Universität Witten-Herdecke. „Die haben gesagt, lass uns mal zusammen diese Studie machen. Wir können dich dabei unterstützen“, schildert Janzen. Da es mit der Studie nach seiner Einschätzung „sehr, sehr langsam“ voranging, wollte er nicht tatenlos zusehen, wie die Kinder leiden. Jeden Tag wird er mit den Auswirkungen der Maskenpflicht in seiner Praxis von Eltern konfrontiert.

Daher habe er angefangen, „auf eigene Faust“ Diagnostik zu machen. Mit anderen Worten: Janzen untersuchte die Kinder, die Beschwerden hatten. In seiner Freizeit kamen Familien an Mittwoch-, Freitag- und Samstagnachmittagen in die Praxis und die Kinder wurden mit verschiedenen Vitalparametern vermessen, wie beispielsweise Atem- und Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Anschließend wurden die gleichen Parameter nochmals gemessen, während das Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung aufhatte.

Bei fast allen der über 20 getesteten Kinder stellte der Mediziner die gleichen Veränderungen fest. Die Kinder hatten eine beschleunigte Atmung. Die ein-zwei Kinder, bei denen das nicht der Fall war, haben deutlich tiefer geatmet. Mit anderen Worten:

Die Maske verändert das normale Atemmuster des Kindes.“

Bei einem Selbstversuch hat der Kinderarzt festgestellt, dass bei einer unveränderten Atmung mit einer FFP2-Maske sein CO2-Partialdruck im Blut um zehn oder mehr Punkte stieg. „Der Körper ist quasi gezwungen, tiefer und schneller zu atmen“, damit das CO2 wieder ausgeatmet werden kann.

Höhere Stresshormone durch Masketragen

Auch Urinproben wurden untersucht. Am Samstag trugen die Kinder mit Pausen Masken zu Hause und sammelten ihren Urin über den Tag in einem Behälter. Am Sonntag wurde sodann der Urin in einem zweiten Behälter gesammelt, während die Kinder keine Masken tragen durften. Diese Proben wurden vom Labor auf Adrenalin und Noradrenlin untersucht. Ergebnis: Die Hormonwerte waren am Samstag bei sehr vielen Kindern „um einiges höher“ als am Tag ohne Maske.

Als Beispiel berichtet Janzen von seinen eigenen Werten. Als er den ganzen Tag in der Praxis eine Maske trug, lag sein gemessener Adrenalinwert bei 22,1 Mikrogramm pro Deziliter Urin, wobei der höchste Referenzwert 22 beträgt. Noch deutlicher war der Noradrenalin-Wert. Dieser lag 200 Punkte über dem höchsten Referenzbericht.

Am Freitag, als er nur wenige Stunden arbeitete und bei vielen Vorsorgebehandlungen nur eine normale OP-Maske trug, lag der Adrenalinwert bei 18,7. Als er am Sonntag keine Maske trug, lag der Wert bei 5,4 – also bei nur einem Viertel des Wertes, der mit FFP2-Maske erreicht wurde.

Bei den untersuchten Kindern waren die Werte bei wenigen Stunden mit Maske am Wochenende 20 bis 30 Prozent erhöht. „Bei manchen Kindern lag aber der Wert über 200 Prozent im Vergleich zum Tag ohne Maske.“

Maske schadet der Gesundheit

Es gebe viele CO2-Messungen unter der Maske, die alle beweisen, dass die Werte unter der Maske viel zu hoch sind. Auch das Totraumvolumen (der Bereich unter der Maske, der nicht am Gasaustausch beteiligt ist) wurde mehrfach nachgemessen, also der Anteil von CO2, der sich unter der Maske während der Atmung bildet.

Aber das alles bewirkte nichts am Ende. Die Regierung bleibt dabei: Die Maske soll getragen werden bei den Kindern. Alle medizinischen Fakten werden einfach ignoriert“, erklärt der Mediziner.

Janzen hat Beweise, dass die Maske schadet, aber „die Beweise interessierten anscheinend gar keinen“, kritisierte er. Er höre jeden Tag von Eltern, dass ihre Kinder an Kopfschmerzen, Herzrasen und so weiter wegen der Maske leiden. Er selbst habe wegen der Maske zwei- bis dreimal pro Woche Kopfschmerzen.

Aber die Behörden hören nicht mehr auf medizinische Fakten und richten bei Kindern einen gesundheitlichen Schaden an. Deutsche Gerichte weisen derartige Klagen sofort ohne genaue Prüfung ab. So sehe er nur einen Weg – eine Klage vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag.

Umweltbundesamt-Untersuchungen zu CO2 in Atemluft aus dem Jahr 2008

Im Video beschreibt Janzen, wie er durch einen Hinweis auf eine Bekanntmachung des Umweltbundesamtes (LINK) aus dem 2008 über durchgeführte CO2-Messungen stieß. Darin heißt es unter Punkt fünf zu gesundheitlichen Wirkungen von Kohlendioxid in der Atemluft:

„Eine wesentliche physiologische Funktion des Kohlendioxids im Organismus besteht darin, dass es über die Chemorezeptoren der Aorta und der Medulla oblongata (einem Teil in unserem Gehirn), die das Atemzentrum im Hirnstamm reflektorisch erregen, die Atmung regelt. Erhöhte CO2-Konzentrationen in der Einatmungsluft erhöhen die Atemfrequenz und das Atemzugvolumen. Dabei wirkt CO2 erweiternd auf die Bronchien, wodurch sich das Totraumvolumen erhöht. Die dilatorische Wirkung des CO2 auf periphere und zentrale Arteriolen führt jedoch nicht zu einem Blutdruckabfall, da eine erhöhte Adrenalinausschüttung eine kompensatorische Vasokonstriktion bewirkt.“

In diesem Artikel aus dem Jahr 2008 stehe bereits, was er als Mediziner 2020 neu beweisen müsse, „weil die Mediziner und Politiker, auf die seit Jahrzehnten bekannte Fakten nicht hören wollen“, empört sich Janzen.

Beim Lesen des Artikels sei ihm klar geworden, warum ihm auf seine Hunderte E-Mails keiner der Experten geantwortet hat. Zuerst habe er gedacht, die Ärzte seien überfordert mit den Mails. Selbst von Uni-Kliniken, die sonst nach zwei Tagen antworten, blieb eine Reaktion nach Monaten aus. Das seien medizinische Fakten, von denen man in diesen Kreisen wisse.

Wenn sie dem Kinderarzt antworteten, müssten sie entweder lügen, die Auswirkungen herunterspielen oder sagen: „Na ja, sie haben recht, aber unsere Politiker hören auch nicht auf uns.“ Das wäre ehrlich, so Janzen, aber das tue keiner, um sich selbst nicht zu schaden.

Stattdessen gebe es ein Statement vom Berufsverband Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und anderen Gesellschaften vom 16. November, wonach eine Maske für Kinder unschädlich sei:

„Die chirurgische oder auch die sogenannten Alltags-Maske mögen ein wenig unbequem sein für Kinder, sie schränken aber das Ein- und Ausatmen nicht ein, führen weder zu einer Einschränkung der Sauerstoffversorgung, noch zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxoid. Sie gefährden auch sonst in keiner Weise die Gesundheit; sogar Kinder mit kontrolliertem Asthma ab sechs Jahren können sie gefahrlos tragen; es gibt keine Hinweise darauf, dass die Maske bei ihnen CO2 zurückhält oder ihre Atmung einschränkt.“

Für Janzen sei nun an der Zeit, dass sich alle Kinderendokrinologen und Ärzte für Innere Medizin positionieren, inwieweit eine deutlich vermehrte Produktion von Stresshormonen durch die Nebennieren bei Kindern gesundheitlich vertretbar sei.

Wie in Nazi-Zeiten

„Was wir jetzt erleben, ist mit Nazi-Zeiten vergleichbar“, fährt Janzen fort. Ein zehnjähriges Kind kam mit Herzfehler und Migräne in seine Praxis. Er schrieb ein Attest, wonach aus ärztlicher Sicht ein dauerhaftes Masketragen „grundsätzlich nicht gesund oder gesundheitsschädlich“ sei.

„Und was macht der Schulleiter?“, schildert Janzen und fährt fort: Die Zehnjährige sitzt jetzt drei Meter von anderen Mitschülern entfernt in einer Ecke mit einem Visier. Das Attest mit der ärztlichen Diagnose Mitralklappeninsuffizienz akzeptiere der Schulleiter nur, wenn es von einem Kinderkardiologen ausgestellt werde.

So werde die Familie gezwungen, noch im Dezember „unnötigerweise“ einen Kinderkardiologen aufzusuchen, da der Schulleiter Janzens Attest im Januar nicht mehr akzeptieren wolle. Falls die Familie der Aufforderung des Schulleiters nicht nachkomme und die Eltern das Kind zu Hause ließen, sei Ärger mit dem Jugendamt vorprogrammiert. Oder das Kind müsse mit Maske zur Schule, egal ob es sie verträgt oder nicht.

Mir geht es richtig schlecht dabei, muss ich sagen“, schließt Janzen sein Statement mit gebrochener Stimme und Tränen in den Augen.

Zuvor appellierte er an jeden einzelnen Politiker, dass er sich den Artikel des Umweltbundesamtes durchliest. „Machen Sie sich Gedanken!“, fordert Janzen. Nach den Ferien erwartet er von den Verantwortlichen, dass sie Masken für Kinder verbieten.

Hier geht es zu der Bewertung des Umweltbundesamtes von 2008: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft.

Inzwischen wurde das YouTube-Video von der Plattform gelöscht.